ROUNDUP: Kontron wächst leicht und bestätigt Prognose - Aktie im Plus

LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron ist im ersten Halbjahr leicht gewachsen und hat operativ deutlich mehr verdient. Der Umsatz legte um gut ein Prozent auf 737 Millionen Euro zu, wenn man die verkauften Geschäftsteile beim Vorjahreswert herausrechnet. Das teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Linz mit. Die Aktie legte deutlich zu.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im ersten Halbjahr ohne Sonderbelastungen für den Abbau von Mitarbeitern um fast elf Prozent auf 100,8 Millionen Euro. Der Überschuss ging wegen der Sonderkosten hingegen von 89 Millionen Euro auf 35 Millionen Euro kräftig zurück.

Für das laufende Jahr erwartet die Kontron-Spitze weiterhin einen Umsatz leicht über dem Vorjahresniveau. Der bereinigte operative Gewinn soll ohne die Kosten für den Personalabbau wie geplant 225 Millionen Euro erreichen.

Weiterhin mau läuft unterdessen das Geschäft mit Umwelttechnologie. Die umfassende Restrukturierung von GreenTec (ehemals Katek) steht aus Sicht von Analyst Martin Comtesse von Jefferies im Fokus. Insgesamt habe auch das zweite Quartal des Spezialisten für das Internet der Dinge und eingebettete Computersysteme enttäuscht.

Kontron treibt die strategische Neuausrichtung derweil voran. Der Umbau im Bereich GreenTec sieht dabei den Abbau von 500 Stellen vor. Davon seien 424 abgeschlossen oder vereinbart, hieß es nun. Das Programm soll im dritten Quartal abgeschlossen werden. Die Kosteneinsparungen von jährlich über 30 Millionen Euro sollen ab dem Geschäftsjahr 2027 vollständig sichtbar werden.

Der Großaktionär Ennoconn hatte nach Ablauf eines Pflichtübernahmeangebots bei Kontron keine Mehrheit erreicht. Kontron hatte von der Annahme abgeraten. Der Angebotspreis von 23,50 je Aktie sei aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat "finanziell nicht angemessen", hatte es Anfang Juli geheißen. Ennoconn hatte Mitte Juni die 30-Prozent-Schwelle überschritten und musste deswegen ein Pflichtangebot unterbreiten.

Nach der jüngsten Schwächephase näherte sich der Kurs am Donnerstag dem Gebotspreis wieder an. Der Kurs zog in den ersten Handelsminuten um bis zu zehn Prozent an. Das Niveau konnte das Papier nicht ganz halten, lag aber rund eine halbe Stunde nach Handelsstart mit einem Plus von rund vier Prozent immer noch mit an der SDax-Spitze.

Mit dem Anstieg nach den Zahlen reduzierte das Paper das Minus im bisherigen Jahresverlauf auf fünf Prozent. Zum aktuellen Kursniveau wird Kontron mit knapp 1,4 Milliarden Euro bewertet./jha/niw/zb