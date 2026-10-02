TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
02.10.2026 12:59:38
ROUNDUP/Kraftstoffpreise: Frankreich setzt auf gemeinsamen G7-Kurs
PARIS (dpa-AFX) - Angesichts weltweit steigender Spritpreise strebt Frankreich eine stärkere internationale Abstimmung an. Präsident Emmanuel Macron sprach in der Nacht mit US-Präsident Donald Trump über die globale Energieversorgung und "die Notwendigkeit, gemeinsam gegen den Anstieg der Kraftstoffpreise vorzugehen und die weltweite Verfügbarkeit von Raffinerieprodukten sicherzustellen", wie es aus dem Élysée-Palast in Paris hieß.
Macron betonte den Angaben nach dabei, dass die G7-Staaten ein gemeinsames Interesse daran hätten, koordiniert vorzugehen, ohne Beschränkungen der Exporte.
In der Vorwoche hatte Trump angekündigt, einen Exportstopp für Diesel zu prüfen, der auch die europäischen Länder betreffen würde. Die USA produzierten viel Diesel und eine Unterbrechung der Ausfuhren könnte auch einen kleinen Effekt auf die Spritpreise im Land haben, so Trump. Laut US-Finanzminister Scott Bessent sei ein vollständiger oder auch ein Teil-Stopp der Ausfuhren möglich. Die Folgen eines solchen Schritts könnten dann auch in Europa spürbar sein: Nach dem Nahen Osten waren die Vereinigten Staaten in den vergangenen Jahren Europas wichtigster Lieferant von Diesel.
Macron führte den Angaben zufolge weiter aus, die Versorgung der G7-Staaten und des Weltmarktes mit Rohöl und raffinierten Erdölprodukten solle sichergestellt werden. Die G7 sind ein informeller Zusammenschluss wirtschaftlich starker Industrienationen, auch Deutschland gehört neben Frankreich und den USA dazu. Den Élysée-Angaben zufolge laufen auch auf europäischer Ebene Gespräche zur Koordinierung entsprechender Maßnahmen. Darüber hinaus tauschte Macron sich auch mit dem kanadischen Regierungschef Mark Carney zu dem Thema aus.
Frankreich hat in diesem Jahr den Vorsitz der G7 inne. Nach Angaben aus dem Élysée arbeitet das Land auch mit der Internationalen Energieagentur (IEA) zusammen. Eine Videokonferenz der G7-Staats- und Regierungschefs soll demnach möglichst zeitnah stattfinden, um Maßnahmen gegen den Preisdruck zu koordinieren./vni/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TotalEnergies
|
02.10.26
|Freitagshandel in Europa: Schlussendlich Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
02.10.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
01.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
01.10.26
|Börse Europa in Rot: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
01.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu TotalEnergies
|29.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|28.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|28.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|28.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|6,59
|0,08%
|Eni S.p.A.
|24,28
|0,56%
|Repsol S.A.
|28,96
|-3,11%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|42,63
|0,44%
|TotalEnergies
|75,18
|0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.