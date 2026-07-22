ROUNDUP/Kreise: Merz und Söder schlagen Frei als Spahn-Nachfolger vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, haben Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) offiziell als neuen Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag vorgeschlagen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus einer digitalen Sitzung des Fraktionsvorstands, an der Merz und Söder teilnahmen. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin Freis im Kanzleramt soll erst später bekanntgegeben werden, hieß es aus Regierungskreisen.

Merz und Söder machten den Vorschlag in der Video-Konferenz mit dem Fraktionsvorstand. Anschließend wurde er den Fraktionsmitgliedern mitgeteilt, wie es hieß. Die Fraktion wird nächste Woche Mittwoch in einer Sondersitzung darüber abstimmen.

Frei habe maßgeblichen Anteil am bisherigen Erfolg der Regierungsarbeit und der Stabilität der Koalition, sagte Merz. "Die Reform-Erfolge der letzten Wochen sind auch sein Verdienst." Frei komme aus der Mitte der Fraktion und werde dort "für das perfekte Zusammenspiel zwischen Parlament, Koalitionspartner und Bundesregierung sorgen".

Söder unterstützte den Vorschlag des Kanzlers. Frei werde ein guter Vorsitzender der gemeinsamen Bundestagsfraktion werden. "Schon als Kanzleramtsminister oder früher als Parlamentarischer Geschäftsführer haben wir mit ihm gut zusammengearbeitet."/mfi/had/DP/mis