SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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26.11.2026 18:08:38
ROUNDUP/Kreise: SAP erwägt Abbau wegen KI von rund 10 Prozent aller Stellen
LONDON (dpa-AFX) - Im Zuge seiner stärkeren Ausrichtung auf künstliche Intelligenz (KI) plant der Softwarekonzern SAP (SAP SE) laut Insidern den Abbau von mindestens 10.000 Stellen. Die Umstrukturierung würde mindestens 9 Prozent der weltweiten Belegschaft betreffen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagnachmittag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Gesamtzahl der Stellenstreichungen steht demnach bislang nicht endgültig fest und kann sich in Verhandlungen mit den Gewerkschaften noch ändern. Ein SAP-Sprecher wollte auf Nachfrage der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX den Bericht nicht kommentieren.
Zwar würden alle Abteilungen aufgefordert, Sparpotenzial zu identifizieren, doch stünden vor allem die Produkt-, Entwicklungs- und Vertriebsabteilungen im Fokus, so Bloomberg weiter. Zuletzt beschäftigte SAP weltweit rund 113.000 Mitarbeiter.
SAP hatte in der Vergangenheit zum Start ins neue Jahr parallel zur Veröffentlichung seiner Jahresergebnisse umfangreiche Umstrukturierungen angekündigt - zuletzt im Jahr 2024. Im Zuge der damaligen Maßnahme wurden rund 10.000 Stellen durch freiwilliges Ausscheiden und Umschulungen abgebaut./mis/stk
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