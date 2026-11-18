Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|
18.11.2026 07:56:38
ROUNDUP/Kreise: Spritpreisdeckel soll ab Januar aktiviert werden
BERLIN (dpa-AFX) - Der geplante Spritpreisdeckel soll ab dem 1. Januar 2027 aktiviert werden. Darauf haben sich die Spitzen der schwarz-roten Koalition verständigt, wie es in einer Mitteilung an die Koalitionsfraktionen hieß. Bisherige Pläne von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) waren von der SPD als unwirksam zurückgewiesen worden.
Im Koalitionsausschuss wurde demnach entschieden, dass das Bundeskabinett am 2. Dezember einen entsprechenden Gesetzentwurf und eine dazugehörige Rechtsverordnung beschließen soll, mit der ein Spritpreisdeckel ab dem 1. Januar 2027 "aktiviert" wird. Die Geltungsdauer der Verordnung solle drei Monate betragen. Die Versorgungssicherheit soll zu jeder Zeit gewährleistet sein.
Ende Dezember läuft der Tankrabatt aus, der seit Anfang Oktober gilt. Damit sollen Preissteigerungen infolge des Iran-Konflikts, der nach wie vor anhält, abgefedert werden. Mitte September hatten sich die Spitzen der Koalition darauf verständigt, spätestens zum 1. Januar 2027 einen Spritpreisdeckel nach dem Vorbild Luxemburgs oder Belgiens einzuführen. Dieser solle nicht dauerhaft und "krisenbedingt" sein, hieß es mit Blick auf den Iran-Konflikt. Weiter hieß es: "Die Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein. Missbräuchliche Preisaufschläge müssen unterbunden werden."
Unklar ist nach dem Koalitionsausschuss, wie genau der Spritpreisdeckel aussehen soll.
Strenge Voraussetzungen in Reiches Entwurf
Reiches bisheriger Entwurf sah strenge Voraussetzungen für einen Spritpreisdeckel vor. So sollte er nur greifen, wenn die Preissteigerungen bei Diesel oder Benzin in drei aufeinanderfolgenden Wochen um mehr als fünf Prozentpunkte über der Preissteigerung des Durchschnitts der restlichen EU-Länder liegen. Das war in den vergangenen Jahren nie der Fall. Zudem wollte Reiche die Höchstpreisregelung auf maximal drei Monate befristen.
Unter anderem SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hatte den Entwurf als untauglich bezeichnet. SPD-Fraktionsvize Armand Zorn sagte, Reiche solle zügig einen neuen Entwurf für einen Spritpreisdeckel vorzulegen, der vor Weihnachten in Kraft treten solle. Millionen Menschen wollten über die Feiertage mit dem Auto zu ihren Familien fahren./hoe/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
17.11.26
|FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.11.26
|Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.11.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.11.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.11.26
|STOXX-Handel STOXX 50 beginnt die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
12.11.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|02.11.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|43,94
|-0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: Durchwachsene Vorgaben für den ATX -- DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der ATX hat durchwachsene Vorgaben vor der Brust. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startverluste ab. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.