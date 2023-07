ROUNDUP: Kurzzeitig großflächige Störung bei WhatsApp

MENLO PARK (dpa-AFX) - Der Chatdienst WhatsApp ist am Mittwoch von einem kurzen, aber großflächigen Ausfall lahmgelegt worden. Man arbeite daran, die Verbindungsprobleme schnell auszuräumen, teilte WhatsApp am Mittwoch bei Twitter mit. Rund 20 Minuten später hieß es dann, die Störung sei behoben. Der Messaging-Dienst gehört zum Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)). Andere Meta-Angebote waren nicht betroffen, wie auf einer Seite des Konzerns zum Betriebsstatus der Systeme zu sehen war./so/DP/he