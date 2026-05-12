ROUNDUP: KWS Saat bestätigt Ziele nach wichtigem Frühjahr - Anleger enttäuscht

EINBECK (dpa-AFX) - Frühere Auslieferungen haben dem Pflanzenzüchtungsunternehmen KWS Saat (KWS SAAT SECo) in den vergangenen Monaten Wachstum verschafft. Gegenwind kam von der Abwertung der Türkischen Lira und des US-Dollar zum Euro. Die Bedingungen auf den Agrarmärkten blieben herausfordernd, teilte das Unternehmen am Dienstag in Einbeck mit und verwies auf niedrige Preise für Agrarrohstoffe. An seinen im Februar gestutzten Jahreszielen hält der Vorstand fest, was an der Börse nicht gut ankam.

Die im SDAX gelistete KWS-Aktie büßte am Vormittag zeitweise fast sechs Prozent ein. Zur Mittagszeit lag sie noch mit rund drei Prozent im Minus bei 75,60 Euro ein und rutschte damit wieder auf das Niveau von Ende April. Allerdings hatte das Papier erst vergangene Woche bei über 80 Euro fast den höchsten Stand seit rund fünf Jahren erreicht.

Ein Aktienhändler wies nun darauf hin, dass die operative Marge die durchschnittliche Markterwartung im abgelaufenen Geschäftsquartal recht deutlich übertroffen habe. Der unveränderte Zielkorridor für die Marge im Geschäftsjahr 2025/26 liege aber unter den Erwartungen von Analysten.

Der Umsatz KWS stieg in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2025/26 (30. Juni) verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 2,6 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, wenn man Währungseffekte sowie den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen herausrechnet. Nominal war das Plus noch kleiner. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieben knapp 387 Millionen Euro und damit gut 7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nach Steuern wuchs der Gewinn um 8,5 Prozent auf 220 Millionen Euro.

Mitte Februar hatte KWS seine Jahresziele gesenkt. Seitdem erwartet das Management um Chef Felix Büchting auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Davon sollen als operatives Ergebnis (Ebitda) 19 bis 21 Prozent hängen bleiben, wobei das Unternehmen einen positiven Sondereffekt aus dem Verkauf des nordamerikanischen Maisgeschäfts ausklammert./lew/stw/mis