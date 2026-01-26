|
26.01.2026 17:18:38
ROUNDUP: Landung von TAP-Flugzeug wegen technischer Probleme
HAMBURG (dpa-AFX) - Am Hamburger Flughafen ist ein Flugzeug gestartet und später wegen technischer Probleme dort auch wieder gelandet. Die Maschine sei normal gelandet, teilte eine Flughafensprecherin auf Anfrage mit. Laut Feuerwehr wurde keiner der rund 100 Passagiere an Bord verletzt. Die Maschine der Airline TAP war demnach am Nachmittag auf dem Weg von Hamburg nach Lissabon.
Die Feuerwehr hielt sich mit mehreren Rettungsfahrzeugen auf dem Rollfeld bereit. Um was für technische Probleme es sich handelte, war zunächst nicht bekannt. Laut Flughafen hob die Maschine gegen 13.40 Uhr in Hamburg ab./mni/DP/stk
