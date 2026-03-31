McCormick Aktie
WKN: 858250 / ISIN: US5797802064
|
31.03.2026 10:06:40
ROUNDUP: Lebensmittel-Deal zwischen Unilever und McCormick auf Zielgerade
LONDON (dpa-AFX) - Der mögliche Verkauf seines Lebensmittelgeschäfts könnte dem Konsumgüterkonzern Unilever Milliarden in die Kasse spülen. Man befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit McCormick & Co (McCormickCo), teilte Unilever am Dienstag in London mit. Bei einem Zusammenschluss sei derzeit eine Barzahlung von 15,7 Milliarden US-Dollar (13,7 Mrd Euro) vorgesehen. Der Großteil des Verkaufs soll aber in Form von McCormick-Aktien bezahlt werden. Ein Abschluss ist noch ungewiss, eine Entscheidung könnte aber noch am Dienstag fallen. Sollte der Deal zustande kommen will Unilever 65 Prozent an dem fusionierten Unternehmen halten.
Die Unilever-Aktie notierte kurz nach Handelsbeginn an der Londoner Börse ein halbes Prozent höher und auch McCormick-Papiere legten im nachbörslichen US-Handel 1,7 Prozent zu. Anleger dürften gespannt auf mögliche Äußerungen des Managements warten, wenn der US-Konzern im Laufe des Tages seine Zahlen für das erste Quartal vorlegt.
Unilever hatte vor knapp zwei Wochen Verhandlungen mit dem US-Gewürzhersteller bestätigt. Der britisch-niederländische Konzern hat unter anderem Lebensmittelmarken wie Knorr, Pfanni und Mondamin im Programm. Das Lebensmittelgeschäft etwa in Indien steht Unilever zufolge aber nicht zum Verkauf.
McCormick & Co ist einer der weltgrößten Gewürzhersteller und bietet in Amerika unter anderem die Würzsauce Cholula an. In Europa ist der Hersteller mit Gewürzen etwa in Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden vertreten. Allerdings ist der Konzern deutlich kleiner, als sein aktueller Verhandlungspartner: So erwirtschaftet der gesamte McCormick-Konzern gerade einmal halb so viel Umsatz, wie Unilevers Lebensmittelgeschäft allein.
Dennoch wäre ein Deal für beide Unternehmen der größte ihrer Firmengeschichte. In der Folge würde McCormick zu einem globalen Giganten für Gewürze, Würzmittel und Würzsaucen werden. Unilever wiederum würde sich als globaler Marktführer in den Bereichen Schönheitspflege, Körperpflege und Haushaltspflege neu positionieren. Konzernchef Fernando Fernandez hatte zuletzt deutlich gemacht, dass er diese Bereiche als Schlüssel für zukünftiges Wachstum sieht und nicht die Lebensmittel.
In den vergangenen Jahren hatte Unilever ebenso wie andere Konsumgüterkonzerne Schwierigkeiten, da Verbraucher weniger Geld ausgeben. Zudem greifen sie eher zu frischen Lebensmitteln, als zu Fertigprodukten, was Beobachter nicht zuletzt auf den Hype rund um Abnehmspritzen zurückführen./lew/err/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu McCormick & Co. Inc.
|
10:06
|ROUNDUP: Lebensmittel-Deal zwischen Unilever und McCormick auf Zielgerade (dpa-AFX)
|
25.03.26
|S&P 500-Wert McCormick-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in McCormick von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
18.03.26
|S&P 500-Titel McCormick-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in McCormick von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
11.03.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
11.03.26
|Börse New York: S&P 500 am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
11.03.26
|S&P 500-Wert McCormick-Aktie: So viel hätte eine Investition in McCormick von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
11.03.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu McCormick & Co. Inc.
Aktien in diesem Artikel
|McCormick & Co. Inc.
|48,51
|3,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX kann Gewinne verzeichnen - DAX mit Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.