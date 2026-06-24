ROUNDUP: Leipzig/Halle und Dresden prüfen Umbau der Flughäfen

LEIPZIG/HALLE/DRESDEN (dpa-AFX) - Die Mitteldeutsche Flughafen AG stellt die Infrastruktur ihrer beiden Flughäfen in Leipzig/Halle und Dresden auf den Prüfstand. Dabei wird auch ein kleinerer Terminalneubau in der Landeshauptstadt untersucht. Zudem werden Änderungen bei der Passagier- und Gepäckabfertigung an beiden Airports geprüft. Das geht aus Angaben des Unternehmens hervor. Zuvor hatten "Leipziger Volkszeitung" und "Sächsische Zeitung" berichtet.

Konzeptstudie zeigt mögliche Zukunftsszenarien

Nach Angaben der Flughafenbetreiber wurde den Beschäftigten eine Konzeptstudie vorgestellt, die mögliche Entwicklungsrichtungen für beide Standorte aufzeigt. Entscheidungen über einen Terminalneubau oder andere konkrete Infrastrukturmaßnahmen seien bislang nicht gefallen. Vielmehr würden nun verschiedene Optionen weiter geprüft, validiert und konkretisiert.

"Wir haben gestern keine fertigen Antworten präsentiert, sondern die Fragen definiert, die wir in den kommenden Jahren beantworten müssen", sagte MFAG-Vorstandschef Götz Ahmelmann. Jetzt beginne die eigentliche Arbeit.

In Dresden wird nach Angaben des Unternehmens untersucht, wie die Terminalinfrastruktur langfristig wirtschaftlich und bedarfsgerecht aufgestellt werden kann. Hintergrund ist, dass das bestehende Terminal für deutlich höhere Passagierzahlen ausgelegt wurde, als der Flughafen zuletzt erreicht hat.

Änderungen bei Check-in und Boarding denkbar

Auch in Leipzig/Halle werden Anpassungen von Prozessen und Abläufen geprüft. Dazu zählt nach Angaben der MFAG eine mögliche Verlagerung des Check-in-Bereichs. Zudem werde ein verstärkter Einsatz sogenannter Walk-Boarding-Lösungen untersucht. Dabei laufen Passagiere zu Fuß über das Vorfeld zu ihren Flugzeugen, statt Fluggastbrücken zu nutzen.

"Wir wollen Leipzig/Halle und Dresden so aufstellen, dass sie langfristig wirtschaftlich tragfähig, wettbewerbsfähig und leistungsfähig bleiben", betonte Ahmelmann.

Rückendeckung aus der Politik

Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (CDU) unterstützte die Überlegungen des Flughafenbetreibers. Es sei richtig, auch ein kleineres und effizienteres Terminal sorgfältig zu prüfen. "Wenn dieser Weg dazu beiträgt, die Kosten deutlich zu senken und den Flughafenbetrieb wirtschaftlich zu stabilisieren, ist das ein Beitrag für eine gute Zukunft des Standorts."

Unterstützung für die Überlegungen kommt auch aus der Dresdner CDU-Stadtratsfraktion. Sie begrüßte die Prüfung eines möglichen neuen Terminals in Dresden. Wichtig sei dabei, dass die Flugverbindungen zu den Lufthansa-Drehkreuzen (Lufthansa) Frankfurt und München erhalten blieben./djj/DP/stw