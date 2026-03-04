04.03.2026 21:04:39

ROUNDUP: Libanon: Mehr als 70 Tote durch israelische Angriffe

BEIRUT (dpa-AFX) - Bei den jüngsten israelischen Angriffen auf Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon sind nach libanesischen Behördenangaben 72 Menschen getötet worden. 437 Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit.

Die Hisbollah hatte in der Nacht zu Montag begonnen, als Reaktion auf die Tötung des iranischen obersten Führers Ali Chamenei Raketen auf Israel zu schießen. Seitdem greift auch Israels Militär in mehreren Teilen des Landes wieder regelmäßig an, unter anderem auch in denen als Dahija bekannten Vororten Beiruts.

Seit den jüngsten Angriffen hätten sich bereits mindestens 80.000 Menschen in Notunterkünften im Libanon registriert, sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres in New York unter Berufung auf Angaben der Regierung. Man gehe aber davon aus, dass das nur ein Bruchteil der tatsächlich von Kämpfen Vertriebenen sei./arj/DP/jha

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
