L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|
23.10.2026 09:36:38
ROUNDUP: L'Oreal profitiert von Nachfrage nach Parfüm und Haarpflege
PARIS (dpa-AFX) - Die Geschäfte mit feinen Düften und Haarpflege haben den Kosmetikriesen L'Oreal (LOréal) im dritten Quartal stärker angetrieben als von Analysten erwartet. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um knapp 12 Prozent auf 11,56 Milliarden Euro, wie das im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Auf bereinigter und vergleichbarer Basis wuchsen die Erlöse um 7,7 Prozent. Die in den vergangenen Wochen stark gelaufene Aktie stieg am Freitag nach Handelsstart weiter.
Das Papier gewann in Paris dreieinhalb Prozent auf 427,40 Euro. Auf den Zwischentiefs in diesem Monat war es teils noch für unter 370 Euro zu haben. Seit Jahresbeginn steht ein Kursplus von 17 Prozent im Depot der Anleger. Das Rekordhoch von 461,85 Euro von vor gut zwei Jahren rückt peu à peu wieder in Sichtweite.
Das Kosmetikunternehmen habe ein starkes drittes Quartal hinter sich und die Erwartungen auf breiter Basis übertroffen, lobte JPMorgan-Analystin Celine Pannuti. David Hayes vom Investmenthaus Jefferies nannte den Quartalsbericht des Kosmetikherstellers beeindruckend. Das Papier sei hoch bewertet, dies sei gerechtfertigt. Callum Elliott von Bernstein befand, der Konzern laufe auf Hochtouren.
"Wir sind weiterhin erfolgreich in den Bereichen Haarpflege und Parfümerie, übertreffen den Markt nun aber auch in der äußerst wichtigen Kategorie Hautpflege", sagte L'Oreal-Chef Nicolas Hieronimus laut Mitteilung. Dabei kam dem Konzern auch der Online-Vertriebsweg zugute. Angaben zur Gewinnentwicklung gab es von den Franzosen - wie zu diesem Zeitpunkt im Jahr üblich - nicht./mis/men/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
23.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Paris: CAC 40 am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
23.10.26
|ROUNDUP: L'Oreal profitiert von Nachfrage nach Parfüm und Haarpflege (dpa-AFX)
|
23.10.26
|Euronext-Handel CAC 40 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt L'Oreal auf 'Hold' - Ziel 361 Euro (dpa-AFX)
|
22.10.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: CAC 40 im Minus (finanzen.at)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|23.10.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|22.10.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|22.10.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|20.10.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|435,35
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.