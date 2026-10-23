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23.10.2026 09:36:38

ROUNDUP: L'Oreal profitiert von Nachfrage nach Parfüm und Haarpflege

PARIS (dpa-AFX) - Die Geschäfte mit feinen Düften und Haarpflege haben den Kosmetikriesen L'Oreal (LOréal) im dritten Quartal stärker angetrieben als von Analysten erwartet. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um knapp 12 Prozent auf 11,56 Milliarden Euro, wie das im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Auf bereinigter und vergleichbarer Basis wuchsen die Erlöse um 7,7 Prozent. Die in den vergangenen Wochen stark gelaufene Aktie stieg am Freitag nach Handelsstart weiter.

Das Papier gewann in Paris dreieinhalb Prozent auf 427,40 Euro. Auf den Zwischentiefs in diesem Monat war es teils noch für unter 370 Euro zu haben. Seit Jahresbeginn steht ein Kursplus von 17 Prozent im Depot der Anleger. Das Rekordhoch von 461,85 Euro von vor gut zwei Jahren rückt peu à peu wieder in Sichtweite.

Das Kosmetikunternehmen habe ein starkes drittes Quartal hinter sich und die Erwartungen auf breiter Basis übertroffen, lobte JPMorgan-Analystin Celine Pannuti. David Hayes vom Investmenthaus Jefferies nannte den Quartalsbericht des Kosmetikherstellers beeindruckend. Das Papier sei hoch bewertet, dies sei gerechtfertigt. Callum Elliott von Bernstein befand, der Konzern laufe auf Hochtouren.

"Wir sind weiterhin erfolgreich in den Bereichen Haarpflege und Parfümerie, übertreffen den Markt nun aber auch in der äußerst wichtigen Kategorie Hautpflege", sagte L'Oreal-Chef Nicolas Hieronimus laut Mitteilung. Dabei kam dem Konzern auch der Online-Vertriebsweg zugute. Angaben zur Gewinnentwicklung gab es von den Franzosen - wie zu diesem Zeitpunkt im Jahr üblich - nicht./mis/men/stw

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