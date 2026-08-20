Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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20.08.2026 19:25:38
ROUNDUP: Lufthansa-Maschine muss in Schottland runter
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Lufthansa-Maschine ist am Donnerstag auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Chicago außerplanmäßig in Schottland gelandet. Grund war ein medizinischer Notfall an Bord, wie die Lufthansa auf Nachfrage berichtet. Zuvor hatte RTL berichtet. An Bord der Boeing 747-8 waren nach Angaben der Fluggesellschaft 358 Passagiere.
"Aufgrund der medizinisch bedingten Dringlichkeit wurde Luftnotlage erklärt", sagte eine Sprecherin. Durch eine "priorisierte Landung" sollte der Passagier schnellstmöglich einem Notarzt zugeführt werden. Die Boeing 747-8 sei sicher in Glasgow gelandet. "Nach der Versorgung des erkrankten Passagiers und Auftanken des Flugzeuges wird der Flug nach Chicago fortgesetzt", hieß es zunächst.
Am frühen Abend wurde dann mitgeteilt, dass der Flug aufgrund der langen Bodenzeit in Glasgow nicht durchgeführt werden könne - die Crew würde die gesetzlichen Dienstzeiten überschreiten. "LH430 kehrt nach Frankfurt zurück und endet dort." Die Passagiere würden auf alternative Flüge umgebucht. "Lufthansa bedauert die außergewöhnliche Situation für ihre Fluggäste."/sat/DP/he
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