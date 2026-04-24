Dassault Aviation Aktie
WKN: 852361 / ISIN: FR0000121725
|
24.04.2026 10:10:38
ROUNDUP/Macron: Kampfjet-Projekt FCAS nicht gescheitert
NIKOSIA (dpa-AFX) - Deutschland und Frankreich ringen weiter um die Umsetzung des milliardenschweren Luftkampfprojekts FCAS. Auf die Frage, ob das gemeinsame Vorhaben gescheitert sei, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Nikosia: "Nein, überhaupt nicht." Er habe ein gutes Gespräch dazu mit Bundeskanzler Friedrich Merz gehabt.
Man habe die Verteidigungsministerien beauftragt, in den kommenden Wochen an verschiedenen Achsen und unterschiedlichen Themen zu arbeiten. Dabei gehe es nicht nur um das Kampfjet-Projekt. Macron betonte: "Europa hat Einigkeit, mehr Unabhängigkeit und mehr Souveränität nie so sehr gebraucht wie jetzt."
FCAS steht für "Future Combat Air System" und wäre bei einer Realisierung das größte und teuerste europäische Rüstungsprojekt. Das Luftkampfsystem soll im Verbund mit unbewaffneten und bewaffneten Drohnen fliegen und ist insofern mehr als ein Kampfflugzeug. Der Plan ist, dass es den von der Bundeswehr genutzten Eurofighter und auch die französische Rafale ab 2040 ablöst.
Die beteiligten Unternehmen Dassault (Frankreich), Airbus (Airbus SE) Deutschland und Indra (Spanien) sind sich über den Bau eines gemeinsamen Kampfflugzeugs bisher nicht einig geworden. Die Gespräche zweier Vermittler haben zuletzt kein einvernehmliches Ergebnis gebracht. Für die europäische Rüstungszusammenarbeit und das deutsch-französische Verhältnis wäre ein Scheitern ein herber Rückschlag./evs/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
17:58
|Börse Paris: CAC 40 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
15:59
|Verluste in Paris: So performt der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 fällt (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Paris in Rot: CAC 40 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Freitagshandels zurück (finanzen.at)