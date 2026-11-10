ROUNDUP/Medien: Ukraine und Russland vereinbaren Gefangenenaustausch

ABU DHABI (dpa-AFX) - Am ersten Tag ihrer Gespräche in Abu Dhabi haben die Ukraine und Russland Medienberichten zufolge einen neuen Gefangenenaustausch vereinbart. "Es gelang, sich auf einen großen Austausch von Kriegsgefangenen in naher Zukunft zu einigen", meldete das Internetportal "Ukrajinska Prawda" unter Berufung auf Quellen in der ukrainischen Verhandlungsgruppe. Auch andere Medien wie die Nachrichtenagentur "Interfax-Ukraine" berichteten darüber, ohne Einzelheiten zu nennen. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb in sozialen Medien, dass es bei den dreiseitigen Gesprächen auch um mögliche Rahmenbedingungen für humanitäre Maßnahmen gegangen sei. Er sprach auch konkret davon, dass die Freilassung Gefangener Priorität habe. Zudem sei es um Sicherheitsgarantien für sein Land gegangen. Die Dreier-Gespräche bezeichnete er als konstruktiv und inhaltsreich. Dem Kiewer Team habe er Aufgaben mitgegeben sowohl für das dreiseitige Treffen als auch für Gespräche mit Vertretern aus den USA und Europa. Die Hauptsache sei, wirklich Frieden näherzubringen, schrieb Selenskyj.

Die für zwei Tage angesetzten Gespräche unter US-Vermittlung sind die ersten direkten Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew seit mehr als acht Monaten. Bereits bei Gesprächen im Februar in Genf war ein Austausch von jeweils 500 Gefangenen vereinbart worden, der im März in zwei Etappen umgesetzt wurde. Zuletzt tauschten die Kriegsparteien im Oktober Gefangene aus. Nach ukrainischen Angaben gab es seit Kriegsbeginn im Februar 2022 mindestens 78 Gefangenenaustausche, bei denen insgesamt knapp 10.000 Ukrainer freikamen./ast/DP/jha