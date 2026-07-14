ROUNDUP/Medien: US-Militär stoppt Abzug von Tankflugzeugen aus Israel

TEL AVIV (dpa-AFX) - Angesichts der Eskalation im Iran-Konflikt setzen die USA nach Medienberichten ihren geplanten Abzug von Tankflugzeugen vom israelischen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv aus. Dies könnte laut Flughafenbehörde zur Stornierung von bis zu 50.000 Tickets während der Hauptreisezeit im Sommer führen, berichtete die "Times of Israel".

Nach Angaben der "Jerusalem Post" kann der Flughafen nur noch ein Drittel seiner Kapazität für den zivilen Flugverkehr nutzen.

Transportministerin Miri Regev sagte dem israelischen Kan-Sender, israelische Bürger hätten Hunderttausende Flugtickets gekauft, um die Sommerferien zu genießen. Ihnen sei versprochen worden, dass kein einziges Ticket aufgrund amerikanischer Tankflugzeuge storniert werde. Sie habe deshalb die Flughafenbehörde angewiesen, keine Landungen von Tankflugzeugen über die vereinbarte Anzahl hinaus zuzulassen. 20 Flugzeuge würden am Flughafen Ben Gurion abgestellt, die übrigen auf Luftwaffenstützpunkten./da/DP/men