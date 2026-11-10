ROUNDUP: Medios dämpft Jahresprognose nach Gewinnrückgang ab - Aktie fällt

BERLIN (dpa-AFX) - Preisrückgänge, gestiegene Kosten und ungünstige regulatorische Rahmenbedingungen bremsen die Entwicklung beim Spezialpharma-Unternehmen Medios. Nach einem Gewinnrückgang in den ersten neun Monaten dämpfte Vorstandschef Thomas Meier nochmals seine bereits im Sommer gesenkte Ergebnisprognose. Um gegenzusteuern, treiben die Berliner ihr Restrukturierungsprogramm weiter voran. Die Medios-Aktie verlor auf die Nachrichten hin am Dienstagvormittag jedoch zuletzt rund fünf Prozent und war damit Schlusslicht im SDAX.

Meier erwartet nun 2026 abseits von Sondereffekten, Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) ein Ergebnis am unteren Ende der bisherigen Spanne von 88 bis 92 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte der Konzern noch 93,1 Millionen Euro erzielt. Medios begründete seine nochmals gedämpfte Prognose in einer Mitteilung mit einer zusätzlichen Ergebnisbelastung in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro im Schlussquartal. Diese fallen im Geschäft mit patientenindividuellen Therapien an.

Hintergrund sind hier Anpassungen bei der sogenannten Hilfstaxe, einer Preisvereinbarung zwischen den Krankenkassen und Apotheken. So gelten jüngst nach einem Schiedsspruch zwar höhere Arbeitspreise für Apotheken, zugleich wurden die Preisabschläge für zahlreiche Wirkstoffe und Biosimilars (biotechnologisch hergestellte Nachahmer) deutlich erhöht.

Im Juli hatte Medios seine Ergebnisprognose schon eingedampft, und dies mit strengeren Regelungen bei der Kostenübernahme für medizinisch eingesetztes Cannabis begründet. So erstatten die Krankenkassen unter anderem keine getrockneten Cannabisblüten mehr.

Tatsächlich war das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich bereits um gut fünf Prozent auf 66,7 Millionen Euro gesunken. Neben Preisrückgängen bei einigen Produkten waren hierfür unter anderem temporär höhere Materialkosten ausschlaggebend, besonders bei Augenspritzen. Auch seien die Ausgaben für Personal gestiegen, hieß es von Medios weiter. Zusätzliche Ergebnisbeiträge aus Neugeschäft in der Arzneimittelversorgung und höhere Absatzvolumina bei patientenindividuellen Therapien hätten die Belastungen nicht ausgleichen können.

Nach Steuern brach der Gewinn gar um mehr als ein Drittel auf 12,8 Millionen Euro ein.

Der Umsatz legte hingegen um fast sieben Prozent auf gut 1,6 Milliarden Euro zu, dazu trugen alle Segmente bei. Für das Gesamtjahr plant Medios weiterhin mit einem Umsatzanstieg auf 2,10 bis 2,16 Milliarden Euro.

Bereits in der Vergangenheit hatten Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen Medios immer wieder zum Gegen- und Umsteuern gezwungen. Aktuell setzt das Unternehmen auf Restrukturierungs- und Effizienzmaßnahmen, die bis Ende des Jahres rund 5 Millionen Euro an Einsparungen bringen sollen. Bis Ende September seien davon bereits 2,7 Millionen Euro erreicht, hieß es.

Sein Geschäft im Bereich Advanced Therapies hat der Konzern dazu bereits eingestellt; zudem wurde ein Standort in Aschaffenburg geschlossen. Zuletzt seien im dritten Quartal Umbaumaßnahmen bei der belgischen Tochtergesellschaft Magis Pharma hinzugekommen. Über diese Maßnahmen hinaus setzt Medios nach eigenen Angaben auf eine höhere Auslastung, effizientes Kostenmanagement und eine weitere Verbesserung des Produktionsnetzwerks in Deutschland.

Im Gegenzug wollen die Berliner ihr Kerngeschäft weiter ausbauen, unter anderem durch gezielte Investitionen in das europäische Geschäft mit patientenindividuellen Therapien (Compounding). Dazu hatte Unternehmenslenker Meier Ende September das Ziel verkündet, bis 2031 den Umsatz auf 3,1 Milliarden zu steigern. Das bereinigte operative Ergebnis soll sich bis dahin auf rund 170 Millionen Euro verdoppeln.

Zuletzt im Oktober übernahmen die Berliner die Mehrheit an der Caesar & Loretz GmbH (Caelo), einem Anbieter von pharmazeutischen Wirkstoffen (API). Damit sichert sich Medios nach eigenen Angaben die Marktführerschaft im API-Geschäft für Apotheken und Kliniken in Deutschland./tav/men/stw