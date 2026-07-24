24.07.2026 11:53:38

ROUNDUP: Mehr Aufträge am Bau im Mai

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Betriebe des deutschen Bauhauptgewerbes haben im Mai mehr Aufträge erhalten. Bereinigt um Preiserhöhungen sowie Saison- und Kalendereffekte kletterte das Ordervolumen um 3,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Die Aufträge für den Tiefbau legten mit 8,7 Prozent sehr stark zu, während im Hochbau 3,1 Prozent weniger Aufträge hereinkamen als im April.

Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich von März bis Mai betrug die Gesamtsteigerung 2,6 Prozent. Dabei schnitt der Hochbau mit einem Zuwachs von 5,3 Prozent besser ab als der Tiefbau mit 0,3 Prozent Steigerung.

Zu unveränderten Preisen übertrafen die Bestellungen im Mai den Vorjahresmonat um 3,5 Prozent.

Der Umsatz der Betriebe kletterte in der Jahresfrist um 2,4 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro. Rechnet man die Preiserhöhungen heraus, ergibt sich ein um 2,1 Prozent geringerer realer Umsatz. Die Angaben beziehen sich immer auf Unternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten.

Sondervermögen nicht angekommen

Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe sieht noch keinen signifikanten Aufwuchs in den Auftragsbüchern. "Das Infrastruktur-Sondervermögen ist bislang noch nicht flächendeckend angekommen", sagt Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa. Umso wichtiger seien spürbar schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Der Hauptverband der Bauindustrie weist auf das "Sorgenkind" Wohnungsbau. Hier ließen stark gestiegene Baukosten und hohe Zinsen potenzielle Bauherrn weiterhin mit der Auftragsvergabe zögern./ceb/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich vor dem Wochenende im Plus. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen