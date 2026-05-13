RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
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13.05.2026 09:07:38
ROUNDUP/Mehr Erneuerbare: RWE bestätigt Prognose nach Gewinnsprung
ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE ist mit einem Gewinnsprung ins Jahr gestartet. Dem Dax-Konzern (DAX) halfen vor allem gegenüber dem Vorjahr verbesserte Windverhältnisse in Europa. Zudem nahm RWE in den vergangenen Monaten weitere Windkraftanlagen, Solarparks und Batteriespeicher in Betrieb. Dämpfend wirkte das schwache Abschneiden im Energiehandel. Die Jahresziele bestätigte das Management, wobei Finanzchef Michael Müller in der Mitteilung vom Mittwoch darauf hinwies, dass schon ein Drittel des prognostizierten Gewinns je Aktie erreicht sei.
Zum Handelsstart sank der Kurs der Aktie um rund 1,8 Prozent. Die weitgehend erwartungsgemäßen Quartalsergebnisse untermauerten die Jahresziele des Energieversorgers, schrieb Experte Pavan Mahbubani von der US-Bank JPMorgan.
Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg in den ersten drei Monaten des Jahres verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um rund ein Viertel auf über 1,6 Milliarden Euro, teilte der Konzern am Mittwoch in Essen mit.
Neben dem verbesserten Tagesgeschäft halfen RWE im abgelaufenen Jahresviertel auch Einmaleffekte. So gab es im Geschäft mit der Energieerzeugung durch Windanlagen auf See eine bilanzielle Abbildung eines Leasinggeschäfts zur Nutzung eines Konstruktionsschiffes. Zudem profitierten die Essener von einem Entschädigungsanspruch gegenüber dem niederländischen Staat.
Diesen Einmalbeitrag hatte RWE in den Jahreszielen bisher nicht berücksichtigt, weil unklar war, wann die EU über die beihilferechtliche Freigabe entscheiden würde. Obwohl das Geld im Mai geflossen ist, lassen die Essener die Prognosen trotzdem unverändert.
Konzernweit erwartet RWE im laufenden Jahr ein Wachstum des operativen Ergebnisses von 5,1 auf 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro. Der bereinigte Nettogewinn soll 1,55 bis 2,05 Milliarden Euro erreichen./lew/mis/jha/
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