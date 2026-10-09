09.10.2026 11:37:38

ROUNDUP: Mehr Firmeninsolvenzen

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind im Juli so viele Unternehmenspleiten amtlich registriert worden wie seit 13 Jahren nicht mehr in einem einzelnen Monat. 2373 Fälle bedeuteten eine Steigerung um 8,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Damit setzt sich die Entwicklung aus dem ersten Halbjahr fort. Einen höheren Monatswert hatte es zuletzt im Juli 2013 mit 2.459 Fällen gegeben.

Die Insolvenzen werden erst gezählt, wenn das zuständige Insolvenzgericht eine erste Entscheidung gefällt hat. In der Regel seien die Anträge annähernd drei Monate vorher gestellt worden, erläuterten die Statistiker.

Schnellere Erkenntnisse bringt daher die am Donnerstag vorgestellte Analyse des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (Saale) (IWH), die bereits die Insolvenzbekanntmachungen untersucht. Danach ist die Zahl der Firmenpleiten auch im September gestiegen, im gesamten dritten Quartal aber 2,3 Prozent unter dem Vorquartal geblieben. Forschungsleiter Steffen Müller sieht das Insolvenzgeschehen weiter auf einem hohen Niveau. Aber: "Für das vierte Quartal darf insgesamt mit rückläufigen Insolvenzzahlen gerechnet werden", so der IWH-Experte.

Insolvenzfälle im Schnitt kleiner

Bei den amtlich registrierten Insolvenzen im Juli fielen die Forderungen der Gläubiger mit 21,9 Milliarden Euro geringer aus als vor einem Jahr, als 31,8 Milliarden Euro im Feuer standen. Im laufenden Jahr hat es folglich durchschnittlich kleinere Unternehmen getroffen.

In den ersten sieben Monaten des Jahres sind statistisch gesehen von je 10.000 Unternehmen knapp 43 Betriebe in die Insolvenz geraten. Am häufigsten traf es Betriebe im Bereich Verkehr und Lagerei (86 Fälle auf 10.000 Betriebe) vor dem Gastgewerbe (70) und dem Baugewerbe (63).

Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen ging hingegen im Vergleich zum Vorjahresmonat leicht zurück. 7.111 Fälle bedeuteten einen Rückgang um 1,0 Prozent./ceb/DP/mis

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