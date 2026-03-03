ROUNDUP: Mehrere Verletzte bei neuen Raketenangriffen auf Israel

TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei neuen iranischen Raketenangriffen auf Israel sind mehrere Menschen im Zentrum des Landes verletzt worden. Der israelische TV-Sender N12 berichtete, es habe mehrere Einschläge von Raketen- und Trümmerteilen in verschiedenen Gegenden rund um die Küstenmetropole Tel Aviv gegeben. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom erlitten dabei mindestens sieben Menschen leichte bis mittelschwere Verletzungen.

Zuvor hatte es in weiten Teilen des Landes Luftalarm gegeben und Sirenen geheult. Zahlreiche Einwohner harrten in Schutzräumen aus. Die israelische Armee teilte mit, Such- und Rettungskräfte seien landesweit an mehreren Orten im Einsatz, an denen Einschläge gemeldet worden seien./rme/DP/mis