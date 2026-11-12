ROUNDUP: Merck hebt Ziele erneut an - Aktie gefragt

DARMSTADT - (dpa-AFX) - Der gute Lauf des Pharma- und Technologiekonzerns Merck KGaA (Merck) geht weiter: Die Darmstädter schnitten abermals in einem Quartal besser ab als gedacht und hoben erneut ihre Ziele für 2026 an - somit das dritte Mal in Folge. "Unsere gesteigerte Prognose für das Gesamtjahr spiegelt unsere Zuversicht wider, dass Merck 2026 weiterhin solide Ergebnisse erzielen wird", sagte Konzernchef Kai Beckmann laut Mitteilung vom Donnerstag zur Zahlenvorlage. Die Aktie legte auf die Nachrichten hin im frühen Handel als einer der DAX-Favoriten um 2,3 Prozent zu.

Merck-Lenker Beckmann plant jetzt für 2026 mit einem Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro. Zuvor hatte der Manager noch 21,0 bis 21,8 im Visier. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) soll statt bei 5,9 bis 6,3 jetzt bei 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro herauskommen.

Die Prognoseanhebung spiegele vorwiegend die bessere operative Entwicklung und günstigere Währungseffekte wider, erläuterte das Unternehmen. Zudem gehen die Darmstädter nun davon aus, dass sie mit ihrem Medikament Mavenclad gegen Multiple Sklerose (MS) in den USA erst ab November keinerlei Umsätze mehr erzielen. Dem Kassenschlager droht im US-Markt Konkurrenz durch Nachahmer (Generika). Allerdings hat Merck den Zeitpunkt für den befürchteten Wegfall seiner Mavenclad-Erlöse in diesem Jahr bereits immer weiter nach hinten verschoben, weil sich der Markteintritt der Wettbewerber verzögerte.

Überdies berücksichtigen die neuen Jahresziele noch für den Monat Dezember den jüngsten Zukauf Bio-Techne. Zwar ist noch unklar, wann die knapp zehn Milliarden Euro teure Übernahme des Anbieters für Analysetechnologien tatsächlich abgeschlossen wird. Der Konzern erwarte den Abschluss aber "noch in diesem Jahr", sagte Beckmann in der Pressekonferenz. Merck will mit Bio-Techne seine Laborsparte (Life-Science) stärken.

Merck hatte bereits im Mai und August seine Jahresprognose aufgehübscht, weil die Geschäfte besser liefen als gedacht. Auch in den drei Monaten bis Ende September übertraf der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Der Umsatz kletterte im dritten Quartal im Jahresvergleich um fast sechs Prozent auf 5,63 Milliarden Euro, wie Merck mitteilte. Das operative Ergebnis (ber. Ebitda) erhöhte sich leicht auf gut 1,68 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn je Aktie blieb stabil bei 2,32 Euro. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang des operativen Ergebnisses und geringeren Erlösen gerechnet.

Der Konzern profitiert bereits seit einer Weile insbesondere von einem starken Life-Science-Geschäft, das nach einem Nachfrageknick nach der Corona-Pandemie wieder im Aufwind ist. Wachstumstreiber der Sparte blieben auch im vergangenen Jahresviertel das Geschäft mit Produkten und Lösungen rund um die Arzneimittelherstellung und eine starke Nachfrage aus Asien.

Deutlich zulegen konnte auch die kleinste Sparte im Konzern, das auf Halbleiter ausgerichtete Segment Electronics. Der aktuelle KI-Hype sorgt dort für eine hohe Nachfrage, denn Merck liefert Produkte und Technologien rund um die immer komplexeren und filigraneren Chiparchitekturen. Sein operatives Ergebnis konnte der Geschäftsbereich sogar um fast ein Fünftel steigern. Merck begründete dies neben höheren Absatzmengen und einem vorteilhaften Produktmix auch mit einem effizienten Kostenmanagement. Die Nachfrage nach Chipmaterialien für die Unterhaltungselektronik blieb wegen der hohen Speicherchippreise indes mau.

Die Pharmasparte verzeichnete indes nur ein moderates Umsatzplus und ein stagnierendes operatives Ergebnis. Dort standen deutlichen Zuwächsen im noch jungen Geschäft mit Arzneien gegen seltene Erkrankungen Umsatzeinbußen bei wichtigen Umsatzbringern wie dem Krebsmedikament Bavencio und dem Fruchtbarkeitsmittel Gonal-f gegenüber. Der Erlös mit dem MS-Mittel Mavenclad fiel zudem wegen der Generikakonkurrenz um rund ein Viertel im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Unter dem Strich brach der Quartalsgewinn hingegen deutlich um rund die Hälfte auf 450 Millionen Euro ein - Grund waren laut einem Sprecher vor allem Wertminderungen im Zusammenhang mit dem kürzlich verkündeten Verkauf der Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) in den USA./tav/men/mis