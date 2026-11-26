BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder beraten heute bei einem Sondergipfel in Brüssel über den jüngsten Kompromissvorschlag zum nächsten langfristigen EU-Haushalt. Zudem soll insbesondere auf Drängen von Bundeskanzler Friedrich Merz über die Finanzierung neuer Ukraine-Hilfen gesprochen werden. Der CDU-Chef droht damit, die Haushaltsgespräche zu blockieren, sollte die Ukraine-Finanzierung nicht von allen Mitgliedsstaaten mitgetragen werden.

In den Verhandlungen zum neuen mehrjährigen Gemeinschaftshaushalt hatte EU-Ratspräsident António Costa am Samstag ein neues, stark überarbeitetes Konzept für die Jahre von 2028 bis Ende 2034 präsentiert. Es sieht vor, rund 204 Milliarden Euro weniger einzuplanen als bislang von der Europäischen Kommission vorgesehen.

EU-Digitalsteuer soll zusätzliche Einnahmen bringen

Nach Costas Vorschlag würde der nächste langfristige EU-Haushalt damit insgesamt rund 1,781 Billionen Euro umfassen. In absoluten Zahlen ist das zwar deutlich mehr als im laufenden Finanzrahmen. Die nationalen Beiträge würden nach Costas Rechnung gemessen an der Wirtschaftsleistung jedoch kaum steigen. Dazu sollen auch neue Einnahmequellen wie eine EU-Digitalsteuer beitragen.

Deutschland fordert deutlich stärkere Kürzungen

Die EU-Länder wollen bis Jahresende einen Kompromiss für den nächsten langfristigen Etat finden - eine Einigung wird aber frühestens beim regulären Dezember-Gipfel der EU-Spitzen erwartet. Deutschland und gleichgesinnten Nettozahlern wie den Niederlanden, Schweden, Finnland und Österreich ist das Volumen auch nach Costas Kürzungen noch zu groß. Sie gehören zu den Staaten, die unter dem Strich mehr in den EU-Haushalt einzahlen, als sie zurückerhalten und hatten eine Kürzung des Haushaltsentwurfs um mehrere Hundert Milliarden Euro gefordert.

Ihnen gegenüber steht eine große Gruppe von Ländern, die hohe EU-Ausgaben für strukturschwache Regionen und die Landwirtschaft verteidigen. Viele dieser Staaten, vor allem in Süd- und Osteuropa, sind Nettoempfänger aus dem EU-Haushalt.

Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) sagte dem Nachrichtenmagazin "Politico", der vorgelegte Vorschlag kürze überproportional bei der internationalen Zusammenarbeit. Wer so einseitig bei der Entwicklungszusammenarbeit kürze, "gefährdet Sicherheit und Wohlstand der EU".

Österreichs Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) kritisierte Costa wegen seiner Rolle bei den Haushaltsverhandlungen. "Wenn Brüssel keine ernsthafte Verhandlungsgrundlage vorlegt, wird es zum Jahresende keine Einigung geben. Jetzt ist es an der Zeit, dass Präsident Costa auch die Anliegen der Nettozahler endlich ernst nimmt", sagte Bauer der "Welt". Sie kritisierte auch geplante Mehrausgaben für EU-Beamte.

Kritik kommt auch von Frankreich, das als zweitgrößte Wirtschaftsnation der EU ebenfalls Nettozahler ist, aufgrund seines bedeutsamen Agrarsektors aber insbesondere die bestehenden Einkommensbeihilfen für Bauern in unveränderter Höhe beibehalten will.

Diskussion um Lagarde-Nachfolge

Auch die Verteilung der vorgeschlagenen Kürzungen entspricht nicht den Vorstellungen der Bundesregierung. Besonders stark reduziert würden gegenüber dem Kommissionsvorschlag jene Töpfe, aus denen künftig eigentlich mehr Geld für Wettbewerbsfähigkeit, Forschung, Verteidigung sowie Außen- und Entwicklungspolitik fließen sollte.

Beim Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel dürfte auch über die Nachbesetzung des einflussreichen Postens an der Spitze der Europäischen Zentralbank gesprochen werden. Als Favoriten für die Nachfolge der scheidenden Präsidentin Christine Lagarde gelten der Niederländer Klaas Knot und der Spanier Pablo Hernández de Cos. Der deutsche Ökonom Markus Brunnermeier soll nach dem Willen von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) neuer Chefvolkswirt der EZB werden./aha/DP/zb