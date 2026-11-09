ROUNDUP: Metall-Tarifrunde ohne Ergebnis - Eskalation möglich

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bei den Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalens hat auch die dritte Verhandlungsrunde kein Ergebnis gebracht. Die Runde sei ohne Annäherung zu Ende gegangen, berichtete die IG Metall NRW. Nach ihren Angaben will der IG-Metall-Vorstand am Mittwoch "über eine mögliche Eskalation des Tarifkonflikts" entscheiden.

"Die Arbeitgeber haben ihre Blockadehaltung fortgesetzt und kein verbessertes Angebot vorgelegt", hieß es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Die Forderung der IG Metall nach fairer Entgelterhöhung, Beschäftigungssicherung und verbindlichen Zukunftsperspektiven für die Standorte bleibe weiter unbeantwortet. Die NRW-Metallarbeitgeber riefen die Gewerkschaft zu "konstruktiven und lösungsorientierten Verhandlungen" auf.

Arbeitgeber wollen "betriebliches Instrument" - IG Metall dagegen

Der Arbeitgeberverband hatte in der zweiten Verhandlungsrunde ein erstes Angebot vorgelegt. Es sieht eine Einmalzahlung und in einem zweiten Schritt eine Erhöhung der Entgelte um 1,3 Prozent bei einer Laufzeit von 26 Monaten vor. Die Arbeitgeber wollen außerdem ein "betriebliches Instrument" einführen.

"Wir brauchen ein einfaches, schnelles, abschlusssicheres und auch mittelstandstaugliches Instrument, mit dem die Betriebsparteien passgenaue Vereinbarungen zur Ermöglichung von Zukunftsinvestitionen und zur Sicherung von Standorten treffen können", betonte NRW-Metallpräsident Arndt G. Kirchhoff laut einer Mitteilung nach der dritten Runde.

Aus Sicht der Gewerkschaft ermöglicht solch ein Instrument Unternehmen, auf betrieblicher Ebene tarifliche Standards zu unterlaufen, ohne verbindliche Zusagen für Investitionen, Produkte, Standorte und Arbeitsplätze vorzulegen. Bei den Entgelten fordert die Gewerkschaft unter anderem fünf Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten.

IG Metall: Kein Verzicht ohne Gegenleistung

"Die Arbeitgeber wollen, dass die Beschäftigten lange auf eine wirksame Entgelterhöhung warten und gleichzeitig weitere Belastungen schultern. Das ist völlig realitätsfern", erklärte der Bezirksleiter der IG Metall NRW, Knut Giesler, der auch Verhandlungsführer der Gewerkschaft ist. Wer Beschäftigung sichern wolle, müsse investieren und Perspektiven schaffen. "Auf Verzichtsdebatten ohne Gegenleistung werden wir uns nicht einlassen."

Giesler betonte, dass die IG Metall bereit sei, Verantwortung für die Zukunft der Industrie zu übernehmen. Dafür liege ein umsetzungsfähiger Vorschlag auf dem Tisch. "Zeitlich befristete tarifliche Regelungen können mit verbindlichen Zusagen für Investitionen, Standorte, Produkte, Arbeitsplätze und Ausbildung verbunden werden." Wer von Beschäftigten Beiträge erwarte, müsse seinerseits nachprüfbare Verpflichtungen eingehen.

IG Metall: Eskalation möglich - Vorstand will Mittwoch entscheiden

Nach Angaben der IG Metall NRW wollte der Vorstand der Gewerkschaft am Montagabend über das weitere Vorgehen und eine mögliche Intensivierung der Warnstreiks beraten. Nach Beratungen der bezirklichen Tarifkommissionen werde der Vorstand am Mittwoch "über eine mögliche Eskalation des Tarifkonflikts" entscheiden.

An den Verhandlungen in Düsseldorf nahm auch die Verhandlungsführerin des IG-Metall-Tarifbezirks Baden-Württemberg, Barbara Resch, teil. Sie ist dort auch Bezirksleiterin. Nach ihren Angaben gingen die Arbeitgeber während der Gespräche auf "keinen einzigen" IG Metall-Vorschlag ein. Dies sei ein "Affront" gegenüber den Beschäftigten.

Damit provozierten die Arbeitgeber eine Eskalation des Tarifkonflikts und würden ihrer Verantwortung in dieser angespannten Lage nicht gerecht. "Wir kämpfen so lange, bis wir ein tragfähiges Zukunftskonzept haben. Das kann auch weitere und umfangreichere Warnstreiks bedeuten", sagte Resch laut einer Mitteilung der IG Metall Baden-Württemberg.

Arbeitgeber: IG Metall soll sich "auf Lösungspfad" begeben

Arbeitgeber-Verhandlungsführer Kirchhoff warnte vor einer weiteren Eskalation. Die Stimmung im Land sei ohnehin schon aufgeheizt genug. "Ein überzogenes Streikgeschehen ist auch angesichts der extrem schlechten Wirtschaftslage weder notwendig noch zielführend", sagte er. Die deutsche Metall- und Elektroindustrie verliere an ihren heimischen Standorten gegenwärtig Monat für Monat 10.000 Arbeitsplätze.

Die Tarifparteien hätten jetzt die große Chance, einen substanziellen Beitrag zur Verbesserung der Kosten-Wettbewerbsfähigkeit deutscher Standorte und zum Stopp des massiven Personalabbaus zu leisten. Er forderte die Gewerkschaft auf, sich "auf den Lösungspfad zu begeben"./tob/DP/jha