Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
13.11.2026 13:48:38
ROUNDUP: Microsoft meldet Fortschritte beim Kampf gegen Störungen
REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft hat nach eigenem Bekunden weitere Fortschritte bei der Wiederherstellung seiner gestörten Systeme erzielt. Für Teile der betroffenen Infrastruktur wurden bereits Maßnahmen abgeschlossen, und der Datenverkehr wird schrittweise wieder aufgenommen, wie der Softwarekonzern auf der Plattform X mitteilte. In zentralen Bereichen - etwa beim Zugriff auf Postfächer und bei der Verarbeitung von E-Mails, die zuvor verzögert war - seien Verbesserungen zu verzeichnen. Es könne vereinzelt aber noch zu kurzzeitigen Störungen kommen.
Der Fokus liege nun darauf, die Stabilisierung fortzusetzen und die Kapazitäten zu erhöhen, um eine durchgehend zuverlässige Leistung zu gewährleisten, hieß es weiter. Für Anwender gebe es ein ausführlicheres Software-Update.
Die Mitteilung deckt sich mit der Wahrnehmung von Anwendern der Programme. So war zunächst der Dienst Teams größtenteils wieder nutzbar, am frühen Nachmittag deutscher Zeit wurden auch deutliche Verbesserungen beim E-Mail-Dienst Outlook beobachtet.
Die stundenlange Großstörung bei Microsoft hatte weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten abgeschnitten. Betroffen waren nicht nur Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot, das Verwaltungsportal für Administratoren sowie Schnittstellen zu Drittanbietern - darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic - zeitweise gestört.
Microsoft dokumentierte über Mitteilungen auf der Online-Plattform X sowie auf seiner Dienststatus-Seite den zähen Kampf gegen die Ausfälle./so/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
10:25
|Experten betrachten Abhängigkeit von Microsoft als Risiko (dpa-AFX)
|
13.11.26
|Bill Ackman setzt auf Microsoft: Warum die Aktie sein Depot bei Pershing Square anführt (finanzen.at)
|
13.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
13.11.26
|Microsoft-Aktie dreht ins Plus: Störung ging auf Netzwerk-Upgrade zurück (dpa-AFX)
|
13.11.26
|ROUNDUP 4: Langer Ausfall bei Microsoft löst gravierende Störungen aus (dpa-AFX)
|
13.11.26
|Microsoft: Störung ging auf Netzwerk-Upgrade zurück (dpa-AFX)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
13.11.26
|Microsoft outage exposes global reliance on core tech providers (Financial Times)
Analysen zu Microsoft Corp.
|10.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|10.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|10.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Anthropic
|125,00
|-0,79%
|Microsoft Corp.
|475,30
|0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.