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18.11.2026 14:08:38
ROUNDUP: Mindestens fünf Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine
ODESSA (dpa-AFX) - Bei verschiedenen Angriffen der russischen Streitkräfte sind in der Ukraine nach Behördenangaben mindestens fünf Menschen getötet worden. In der Hafenstadt Odessa kamen Militärgouverneur Oleh Kiper zufolge vier Personen ums Leben. Zudem seien neun Menschen verletzt worden. Russland habe am Morgen dreimal das historische Zentrum der Innenstadt attackiert. Zuvor sprach Kiper auch von Schäden an Wohnhäusern, Cafés, Geschäften und Autos.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb in sozialen Medien von einem brutalen und gezielten Angriff gegen Menschen und das Leben selbst. Es habe weitere Angriffe gegeben, als Einsatzkräfte bereits vor Ort waren, sagte er. Die Attacke sei ein Beweis dafür, wie Russland tatsächlich zu diplomatischen Bemühungen stehe. Wer über Frieden sprechen wolle, eskaliere nicht das Töten, schrieb Selenskyj.
In der Region Saporischschja wurde eine weitere Frau in der Siedlung Kuschuhum bei einem russischen Drohnenangriff getötet, wie Militärverwalter Mychajlo Semikin mitteilte. Ein Mann sei verletzt worden.
Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion./ksr/DP/mis
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