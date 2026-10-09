T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|
09.10.2026 16:05:38
ROUNDUP: Musks SpaceX kauft US-Frequenzen für Mobilfunk-Angebot
AUSTIN (dpa-AFX) - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX legt mit einem großen Frequenzkauf in den USA den Grundstein, um sich als Mobilfunk-Anbieter zu etablieren. Mit dem Dienst Starlink bietet SpaceX derzeit schnelles Internet direkt von Satelliten aus dem All an. Für den Empfang auf der Erde ist bisher aber ein Empfangsgerät mit eigener Antenne notwendig - und zudem wird klare Sicht zum Satelliten benötigt. Mit den nun erworbenen Lizenzen hingegen könne man das Signal auch durch Wände senden und herkömmliche Geräte wie Smartphones versorgen, betonte SpaceX.
An der Börse schickte die Mitteilung Aktien der großen Mobilfunk-Anbieter auf Talfahrt. Der Kurs von AT&T fiel im frühen US-Handel am Freitag um rund acht Prozent, für Papiere der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US ging es um neun Prozent abwärts und für den Konkurrenten Verizon um mehr als sechs Prozent. Die SpaceX-Aktie legte derweil um gut zwei Prozent zu. Tech-Milliardär Musk betonte, man werde nun die USA komplett abdecken können. In dem Land gibt es große Abschnitte ohne mobiles Internet.
SpaceX wartet nun zunächst auf die Erlaubnis der Telekom-Aufsicht FCC, das Satelliten-Internet mit einem terrestrischen Netzwerk zu kombinieren. Verkäufer des Frequenzspektrums war die Investmentfirma Grain Management. Der Kaufpreis wurde zunächst nicht genannt./so/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu T-Mobile US
|
09.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
09.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
09.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
09.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
09.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu SpaceX
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|30.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|30.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|30.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AT&T Inc. (AT & T Inc.)
|19,74
|-10,85%
|SpaceX
|145,12
|1,40%
|T-Mobile US
|132,06
|-13,47%
|Verizon Inc.
|37,04
|-10,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.