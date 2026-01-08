ROUNDUP: Mutares kauft Sabic-Bereich - Verkauf des Fassadenspezialisten Kalzip

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will ihr Spezialchemie- und Materialgeschäft durch eine Übernahme ausbauen. Zudem teilte Mutares am Donnerstag den Verkauf des Portfoliounternehmens Kalzip mit. Nach zunächst moderaten Kursgewinnen notierte die Aktie zuletzt ein Prozent im Minus. In den vergangenen zwölf Monaten hat sie aber ein Viertel an Wert gewonnen.

Das im SDAX gelistete Münchener Unternehmen will vom saudi-arabischen Chemie- und Metallkonzern Sabic den Geschäftsbereich Engineering Thermoplastics (ETP) in Amerika und Europa übernehmen. Der Unternehmenswert der Geschäfte liege bei 450 Millionen US-Dollar (rund 384 Mio Euro), teilte Mutares mit. Die Transaktion soll im zweiten Halbjahr abgeschlossen sein.

Der Umsatz des Zielobjekts liegt den Mutares-Angaben zufolge bei 2,5 Milliarden Dollar. Damit wäre der Kauf gemessen am Erlös die größte Transaktion in der Geschichte von Mutares. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und kam zuletzt auf einen Börsenwert von rund 670 Millionen Euro.

Zudem hat Mutares eine Vereinbarung zum Verkauf der Portfoliogesellschaft Kalzip an die Tremco Construction Products Group unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion inklusive der Kaufpreiszahlung wird für das zweite Quartal erwartet. Finanzielle Details nannte Mutares nicht. Im vergangenen Jahr setzte der Anbieter von Aluminium-Dach- und Fassadensystemen mit gut 180 Mitarbeitern rund 75 Millionen Euro um./err/mis/jha/