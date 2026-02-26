BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|
26.02.2026 11:56:38
ROUNDUP/Nach Champions-League-Aus: Borussia Dortmund kappt Ergebnisprognose
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) muss nach dem bitteren Champions-League-Aus am Mittwochabend das Ergebnisziel für das bis Ende Juni laufende Geschäftsjahr 2025/26 senken. Der börsennotierte Fußballverein rechnet jetzt mit einem Verlust zwischen 12 und 22 Millionen Euro. Dies teilte der Club am Donnerstag in Dortmund mit. Bislang hatte Borussia Dortmund im besten Fall noch mit einem Gewinn von fünf Millionen Euro gerechnet. Grund für die Korrektur ist der Wegfall erwarteter Erlöse aus der lukrativen Champions League im laufenden Geschäftsjahr.
Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) musste sich am Vorabend nach einem schwachen Auftritt frühzeitig aus der Champions League verabschieden. Drei Tage vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Bayern München ist das ein millionenschwerer Rückschlag. Der BVB verspielte im Play-Off-Rückspiel bei Atalanta Bergamo erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte einen Zwei-Tore-Vorsprung und schied durch das 1:4 (0:2) aus.
Für die BVB-Aktie ging es am Donnerstagvormittag im Nebenwerteindex SDax um gut sechs Prozent nach unten auf 3,12 Euro. Weniger hatte das Papiere zuletzt im April 2025 gekostet. Zudem rutschte der Kurs nun unter den Bereich um die 3,2 Euro, der seit Ende vergangenen Jahres mehrfach Unterstützung geboten hatte./zb/mis/nas/stk
