BRÜSSEL/WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach dem Absturz dreier russischer Marschflugkörper in Polen verstärkt die Nato die Luftraumüberwachung an der Ostflanke. Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa habe die Verlegung eines Awacs-Frühwarnflugzeugs an einen vorgeschobenen Standort genehmigt, teilte Bündnissprecherin Allison Hart mit. Er prüfe zudem die Verlegung weiterer militärischer Fähigkeiten.

Zu Details der Entscheidung von General Alexus Grynkewich äußerte sich die Sprecherin zunächst nicht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus dem militärischen Hauptquartier des Bündnisses im belgischen Mons betrifft seine Genehmigung die Verlegung eines Awacs-Aufklärungsflugzeugs nach Litauen.

Stützpunkt der Awacs-Flotte ist eigentlich der Nato-Flugplatz Geilenkirchen bei Aachen. Die Flotte besteht aus 14 Maschinen und wurde schon zuvor verstärkt zur Überwachung des Luftraums im östlichen Europa eingesetzt.

Die Awacs sind mit ihrem pilzförmigen Radaraufbau in der Lage, Flugobjekte in mehr als 400 Kilometern Entfernung zu orten und zu identifizieren. Die von ihnen gewonnenen Informationen können die Flugzeuge über Datenlinks in nahezu Echtzeit an Kräfte am Boden, auf See oder in der Luft weitergeben.

Nordatlantikrat tagt in Brüssel

Die Nato kündigte die Verlegungsentscheidung am Montagabend nach Beratungen von Vertretern der 32 Bündnisstaaten in Brüssel an. Die Sprecherin schrieb dazu: "Alle Verbündeten stehen uneingeschränkt solidarisch an der Seite Polens." Das Bündnis bleibe geeint, bereit und entschlossen, sich gegen jede Bedrohung zu verteidigen. Bei den Verletzungen des polnischen Luftraums in der vergangenen Woche habe es sich um einen gefährlichen Vorfall gehandelt, für den Russland die volle Verantwortung trage.

Konkret waren dabei am Freitag während massiver russischer Luftschläge auf die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft handelt es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101. Sie sollen im vierten Quartal dieses Jahres in einem Rüstungswerk in Dubna, etwa 140 Kilometer nördlich von Moskau hergestellt worden sein.

Minister spricht von Ausdruck der Bündnisverpflichtungen

Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz erklärte zum verstärkten Awacs-Einsatz, dieser sei eine Reaktion auf die jüngsten Vorfälle und Ausdruck der Bündnisverpflichtungen der Nato gegenüber Polen. "Frühwarnflugzeuge des Bündnisses erhöhen bereits den Schutz des polnischen Luftraums", schrieb er auf X./dhe/DP/mis