ROUNDUP/Netanjahu: 'Wir befinden uns im Krieg mit der Hisbollah'

TEL AVIV/BERLIN (dpa-AFX) - Israel befindet sich laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einem "Krieg mit der Hisbollah". Die Angriffe würden verstärkt und die Intensität erhöht, kündigte Netanjahu auf Telegram an.

Die Hisbollah-Miliz greife Israel mit verschiedenen Arten von Drohnen an, sagte Netanjahu weiter. Ein Spezialteam arbeite daran, dieses Problem zu lösen.

Nach Angaben des Ministerpräsidenten haben die israelischen Streitkräfte in den vergangenen Wochen mehr als 600 Kämpfer der Hisbollah-Miliz getötet. Netanjahu bezeichnete die Mitglieder der schiitischen Organisation als Terroristen. "Aber wir nehmen den Fuß nicht vom Gas", sagte Netanjahu. "Im Gegenteil, ich habe gesagt, man solle noch stärker aufs Gas drücken. Wir werden sie hart treffen."

Die israelische Armee gab auf X bekannt, dass sie Ziele der Hisbollah-Miliz in der Bekaa-Ebene sowie anderen Landesteilen angegriffen habe.

Zuvor hatte die Arme zwei weitere Drohnenangriffe der Hisbollah auf den Norden Israels gemeldet. Es habe keine Verletzten gegeben. Israelischen Presseberichten zufolge hat die Armee bislang keine Lösung gegen diese Drohnenangriffe gefunden.

Zwischen Israel und der Hisbollah gilt seit April 2026 eigentlich eine Waffenruhe. Die gegenseitigen Angriffe wurden jedoch nicht eingestellt. Israel verbleibt auch mit Truppen im Südlibanon. Die Hisbollah lehnt Verhandlungen mit Israel ab./da/DP/he