Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
31.10.2025 16:19:38
ROUNDUP: Netflix kündigt Aktiensplit 10:1 an - Aktie legt deutlich zu
LOS GATOS (dpa-AFX) -Der Videostreaming-Marktführer Netflix will seinen Mitarbeitern die Teilnahme am hauseigenen Beteiligungsprogramm erleichtern. Der Verwaltungsrat habe dafür einen Aktiensplit von Zehn zu Eins beschlossen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Schluss der New Yorker Börsen mit. Für jeweils eine Netflix-Aktie bekommt man also neun weitere ins Depot gebucht. Das soll am 14. November nach Börsenschluss geschehen. Am Donnerstag war das Netflix-Papier mit einem Abschlag von einem Prozent auf 1.089 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Am Freitag legten die Titel im frühen US-Handel zuletzt um knapp vier Prozent zu./he/zb/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten
|
16:19
|ROUNDUP: Netflix kündigt Aktiensplit 10:1 an - Aktie legt deutlich zu (dpa-AFX)
|
15:38
|AKTIE IM FOKUS 2: Netflix legt zu - Aktiensplit - Bericht zu Interesse Warner (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Canal+ takes on Netflix in Africa with $3bn bet on satellite TV (Financial Times)
|
27.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.10.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
22.10.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)