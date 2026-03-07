ROUNDUP: Neue Angriffe in Emiraten und Saudi-Arabien

DUBAI/RIAD (dpa-AFX) - Irans Angriffe in den Golfstaaten halten an. In der emiratischen Metropole Dubai habe es einen weiteren "Zwischenfall" gegeben, teilte das Medienbüro der Stadt mit. Nach einem abgewehrten Angriff seien Trümmerteile in die Fassade eines Gebäudes an der Marina gestürzt, hieß es zunächst. Später wurde mitgeteilt, dass durch auf ein Auto abstürzende Trümmerteile in einem nordöstlich davon gelegenen Stadtviertel ein Mensch getötet worden sei.

Im Internet kursierten Videos, die zeigen, wie Rauch aufsteigt an einem Wolkenkratzer. Es soll sich um einen bekannten, fast 400 Meter hohen und bewohnten Wolkenkratzer handeln, der zu den höchsten Gebäuden der Stadt zählt. In dem Stadtviertel befindet sich auch der riesige Einkaufskomplex Mall of the Emirates. Die Behörden teilten nicht mit, welches Gebäude betroffen war.

Saudi-Arabiens Verteidigungsministerium teilte mit, eine Rakete sei in einem unbewohnten Gebiet in Nähe der US-Militärbasis nahe der Hauptstadt Riad niedergegangen. Opfer oder Schäden habe es nicht gegeben./jot/DP/zb