GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei einem neuen Angriff des israelischen Militärs in der Stadt Gaza sind palästinensischen Angaben zufolge ein hochrangiges Hamas-Mitglied, seine Frau und seine beiden Töchter ums Leben gekommen. Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es, die Mädchen seien 13 und 15 Jahre alt gewesen. Israels Streitkräfte teilten mit, sie hätten den Leiter des internen Sicherheitsapparats der Terrororganisation Hamas im nördlichen Gazastreifen getötet.

Israel: interner Sicherheitsapparat für Hinrichtung von Hamas-Gegnern zuständig

Israels Militär erklärte, dies sei ein schwerer Schlag für die Führungsfähigkeit des internen Sicherheitsapparats. Dieser sei für die Hinrichtung und Folter von Gegnern der Hamas im Gazastreifen zuständig. Die Islamistenorganisation unterdrücke auf diese Weise Proteste und halte ihre Herrschaft über die Bevölkerung im Gazastreifen aufrecht, hieß es in einer Mitteilung des Militärs weiter.

Das von der Hamas kontrollierte Innenministerium im Gazastreifen bestätigte, dass es sich bei dem getöteten Mann um Mohammed Madschid Abu al-Uf, einen hochrangigen Mitarbeiter des internen Sicherheitsapparats der Hamas im nördlichen Gazastreifen, handle.

Erst am Dienstag hatte das israelische Militär den Leiter des internen Sicherheitsapparats der Terrororganisation für den gesamten Gazastreifen, Naim Abu Nahal, getötet.

Berichten zufolge ist der interne Sicherheitsapparat der Hamas auch für die Sicherheit hochrangiger Hamas-Funktionäre und die Koordinierung von deren Treffen zuständig.

Klinik-Mitarbeiter: Mehrere Verletzte bei dem Angriff

Augenzeugen berichteten, Israels Streitkräfte hätten in der Nacht im Flüchtlingsviertel Al-Schati die Wohnung von al-Uf und seiner Familie angegriffen. Laut Angaben eines Mitarbeiters der Schifa-Klinik werden auch mehrere teils Schwerverletzte in dem Krankenhaus in der Stadt Gaza behandelt.

Bereits am Dienstag wurden laut medizinischen Kreisen bei israelischen Angriffen in verschiedenen Teilen des Gazastreifens neun Palästinenser getötet, darunter Abu Nahal.

Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe, zuletzt hat das israelische Militär seine Angriffe aber wieder verstärkt und tötet dabei laut eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Terrororganisation Hamas./cir/DP/stw