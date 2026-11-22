GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Angriff im Norden des Gazastreifens sind palästinensischen Berichten zufolge drei Menschen getötet und weitere verletzt worden. Israels Armee bestätigte auf der Plattform Telegram, es seien drei Terroristen des Islamischen Dschihads "ausgeschaltet" worden, als diese in einem Fahrzeug unterwegs gewesen seien, mit dem Lebensmittel und logistische Güter zu Mitgliedern der Terrororganisation im Gazastreifen transportiert worden seien.

Die israelische Armee wies Berichte zurück, nach denen bei dem Angriff humanitäre Helfer einer internationalen Organisation ins Visier genommen worden seien. Diese Behauptung sei falsch und zeige einmal mehr, wie Terrororganisationen humanitäre Organisationen zynisch ausnutzten und Terroristen nach israelischen Angriffen als humanitäre Helfer darstellten.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa hatte zuvor unter Berufung auf Augenzeugen gemeldet, es sei ein Fahrzeug getroffen worden, in dem Mahlzeiten für Vertriebene transportiert worden seien. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Waffenruhe seit Oktober

Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eine Waffenruhe, es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt verstärkte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder und tötete dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Terrororganisation Hamas.

Oftmals handelt es sich demnach auch um Beteiligte am Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat das Militär kürzlich angewiesen, alle 2.000 noch verbliebenen Beteiligten im Gazastreifen zu töten./cir/DP/zb