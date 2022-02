ROUNDUP: Neuseeland verurteilt russischen Angriff auf die Ukraine - Sanktionen

WELLINGTON (dpa-AFX) - Neuseeland hat den russischen Einmarsch in die Ukraine scharf verurteilt und den Angriff als "eklatanten Verstoß gegen grundlegende internationale Regeln" bezeichnet. "Durch Russlands Entscheidung, diesen absolut vermeidbaren Weg einzuschlagen, könnte eine unvorstellbare Anzahl unschuldiger Leben verloren gehen", sagte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern. Moskau müsse die Militäroperationen in der Ukraine unverzüglich einstellen und sich dauerhaft zurückziehen, um "einen katastrophalen und sinnlosen Verlust" von Menschenleben zu vermeiden.

Die Anwendung von Gewalt zur Veränderung von Grenzen sei nach internationalem Recht strengstens verboten, teilte das Außenministerium in Wellington mit. Ardern kündigte Sanktionen an, darunter gezielte Verbote von Einreisen russischer Regierungsbeamter und anderer Personen, die mit der Invasion in die Ukraine in Verbindung stehen, sowie des Exports von Waren an das russische Militär.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag einen Einsatz des russischen Militärs in den ostukrainischen Separatistenregionen Luhansk und Donezk befohlen. Am Montag hatte Putin trotz großen internationalen Protests die Unabhängigkeit der beiden Regionen anerkannt./cfn/DP/eas