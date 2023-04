ROUNDUP: Niedrigere Öl- und Gaspreise belasten Totalenergies

PARIS (dpa-AFX) - Der Öl - und Energiekonzern TotalEnergies hat im ersten Quartal die niedrigeren Preise für Öl und Gas zu spüren bekommen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn ging im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 6,5 Milliarden US-Dollar zurück, wie das im EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) notierte Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Experten hatten aber mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Die höheren Margen im Raffinerie-Geschäft konnten den allgemeinen Rückgang der Energiepreise abschwächen. Zudem gab das Unternehmen den Verkauf seines kanadischen Ölsandgeschäfts an Suncor Energy bekannt. Die Aktie verlor am Vormittag knapp ein Prozent.

Die Zahlenvorlage des französischen Unternehmens ist der Auftakt zu der Berichtssaison der großen Ölkonzerne, die trotz des Rückgangs der Energiepreise im Vergleich zu den Höchstständen nach dem Einfall Russlands in die Ukraine vor einem Jahr beträchtliche Barmittelzuflüsse ausweisen dürften.

Den Gewinn inklusive Sondereffekte konnte das Unternehmen in den ersten drei Monaten dagegen um rund zwölf Prozent auf 5,6 Millionen Euro steigern. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern eine Milliardenabschreibung auf sein Russland-Geschäft getätigt. Für das erste Quartal will das Management eine Dividende von 74 Cent und damit fünf Cent mehr als vor einem Jahr zahlen. Das war mehr als Analysten erwartet hatten.

Zudem bekräftigte das Unternehmen, dass es im zweiten Quartal Aktien im Wert von zwei Milliarden Euro und damit so viel wie bereits im ersten Quartal zurückkaufen will. Im laufenden Jahr will Totalenergies weiterhin 16 bis 18 Milliarden US-Dollar investieren, dazu gehören Investitionen von fünf Milliarden Dollar in Wind- und Solarenergie sowie Bio- und

Methanenergie.

Unterdessen wollen die Franzosen ihr kanadisches Ölsandgeschäft für 5,5 Milliarden kanadische Dollar (3,65 Mrd Euro) in bar an Suncor Energy verkaufen. Zu dem Kaufpreis gibt es die Möglichkeit zusätzlicher Zahlungen von bis zu 600 Millionen kanadischer Dollar, abhängig von den Preisen und dem Produktionsniveau, wie Totalenergies in einer separaten Mitteilung bekannt gab. Das französische Unternehmen hatte ursprünglich geplant, dieses Geschäft an der Börse von Toronto abzustoßen./mne/zb/stk