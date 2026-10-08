PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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08.10.2026 16:35:38
ROUNDUP: Nordamerika-Geschäft belastet PepsiCo - Gewinnausblick gesenkt
PURCHASE (dpa-AFX) - Beim Getränke- und Snackhersteller PepsiCo zieht sich die erhoffte Erholung im wichtigen Nordamerika-Geschäft weiter hin. Wegen steigender Kosten rechnet sich Konzernchef Ramon Laguarta nun einen geringeren Ergebnisanstieg im laufenden Geschäftsjahr aus. Im abgelaufenen Quartal lief es indes besser als befürchtet. Der Aktienkurs stieg im frühen US-Handel um gut zwei Prozent.
Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) dürfte auf währungsbereinigter Basis nur noch um 1 bis 2 Prozent steigen, teilte der Hersteller von Doritos, Lay's und Gatorade am Donnerstag mit. Zuvor hatte PepsiCo ein Wachstum am unteren Ende der Spanne von 4 bis 6 Prozent in Aussicht gestellt. Im dritten Quartal betrug das Plus hier 1,5 Prozent.
PepsiCo arbeitet seit einiger Zeit daran, den Absatz seiner salzigen Snacks anzukurbeln. Im Februar senkte der Konzern die Preise für bestimmte mittelgroße Tüten seiner wichtigsten Marken. Zugleich belasten steigende Produktionskosten und die nachlassende Konsumfreude der Verbraucher das Geschäft, insbesondere im Heimatmarkt. "Unser Geschäft in Nordamerika hat sich schlechter entwickelt als erwartet und bietet erhebliches Verbesserungspotenzial", sagte Laguarta. Weitere Maßnahmen für Kostensenkungen seien identifiziert worden und sollen in den kommenden Monaten durchgeführt werden.
Im dritten Quartal zehrte der Konzern vor allem von einem starken Wachstum in Lateinamerika, Asien-Pazifik und im EMEA-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika). Die Erlöse stiegen insgesamt um knapp 6 Prozent auf 25,3 Milliarden Dollar (22,6 Mrd Euro), allerdings gaben Zukäufe und Wechselkurse kräftig Schub - organisch waren es lediglich gut 3 Prozent Plus.
Der operative Kerngewinn legte um 3 Prozent auf fast 4,3 Milliarden Dollar zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich um 2 Prozent auf 2,34 Dollar und war damit besser, als Analysten befürchtet hatten./tav/men/mis/he
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