Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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14.04.2026 11:05:38
ROUNDUP: Nordex verzeichnet weniger Neugeschäft zum Jahresauftakt - Aktie fällt
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Nordex hat im ersten Quartal weniger Aufträge erhalten als ein Jahr zuvor. Das Neugeschäft ohne Service sank von knapp 2,2 auf knapp 1,9 Gigawatt, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Dagegen stieg der durchschnittliche Verkaufspreis leicht auf 0,91 Millionen Euro pro Megawatt Leistung. Ein Jahr zuvor waren es noch 0,87 Millionen gewesen.
Insgesamt bestellten Kunden im ersten Quartal 292 Windkraftanlagen für Projekte in 13 Ländern. Die stärksten Einzelmärkte waren Deutschland, die Türkei und Schweden.
Nordex sei wie erwartet in das Jahr gestartet, erklärte Konzernchef José Luis Blanco. "Die Auftragspipeline in Europa und Nordamerika entwickelt sich weiterhin solide, sodass wir eine anhaltende Auftragsdynamik im weiteren Jahresverlauf erwarten." Im Vorjahr hatte der Windanlagenbauer kräftige Zuwächse verzeichnet und einen Rekordauftragseingang von 10,2 Gigawatt erzielt.
Die Aktie gehörte am Vormittag in einem freundlichen Gesamtmarkt zu den wenigen Verlierern im Mittelwertesegment MDAX. Sie gab um rund zwei Prozent nach. Das Papier ist dabei in den vergangenen Jahren stark gelaufen, im laufenden Jahr steht bereits ein Kursplus von gut 50 Prozent zu Buche. In den vergangen zwölf Monaten hat sich die Aktie fast verdreifacht.
Die Auftragslage im ersten Quartal sei gut gewesen, aber nicht ganz so stark wie gedacht, notierte Jefferies-Analyst Constantin Hesse. Die durchschnittlichen Verkaufspreise der Windkraftanlagen seien solide gewesen. Das Analysehaus MWB Research stufte die Aktie hingegen herunter auf "Sell". Analyst Leon Mühlenbruch begründete dies mit der seiner Ansicht nach inzwischen überzogenen Bewertung. Daher zeigte er sich trotz solider Auftragslage und erreichbarer Jahresziele vorsichtiger./nas/mne/jha/
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