20.09.2026 18:49:38

ROUNDUP: Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab

SEOUL/TOKIO (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach japanischen und südkoreanischen Angaben mindestens eine ballistische Rakete in Richtung des Meeres östlich der koreanischen Halbinsel abgefeuert. Der südkoreanische Generalstab stufte das Geschoss als Kurzstreckenrakete ein. Der Start sei gegen 15.00 Uhr Ortszeit aus der Gegend um die östliche Küstenstadt Wonsan erfolgt. Die Rakete sei rund 450 Kilometer weit geflogen.

Das japanische Verteidigungsministerium teilte mit, die Rakete sei außerhalb der japanischen ausschließlichen Wirtschaftszone ins Japanische Meer gestürzt.

Reaktion auf Militärmanöver

Zuletzt hatte Nordkorea am 12. September mehrere ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung des Japanischen Meeres abgefeuert. Die damaligen Abschüsse erfolgten einen Tag nach dem Ende eines fünftägigen Militärmanövers Südkoreas, der USA und Japans.

Nordkorea testet regelmäßig ballistische Raketen und andere Waffensysteme. Nach Einschätzung von Fachleuten dienen die Tests dazu, die militärischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und Stärke zu demonstrieren.

Dem abgeschotteten Land unter Machthaber Kim Jong Un ist es gemäß mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern.

US-Militär: Keine unmittelbare Bedrohung

Das US-Militär sieht in den jüngsten Raketenstarts nach derzeitigen Einschätzungen keine unmittelbare Bedrohung für US-Personal, US-Territorium oder für Verbündete, wie aus einem Statement des für die Region zuständigen US-Regionalkommandos Pacom hervorgeht. Man stehe in engem Austausch mit den Verbündeten und Partnern. Zudem hieß es, die USA blieben dem Schutz des Heimatlandes und der Verbündeten in der Region verpflichtet./jpt/DP/zb

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