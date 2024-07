ROUNDUP: Novartis hebt Gewinnausblick nach starkem Quartal erneut an

BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat einen guten Lauf. Zum zweiten Mal in diesem Jahr heben die Basler nach guten Quartalszahlen ihre Prognose für den Jahresgewinn an. Und auch mittelfristig sieht sich der Konzern auf Kurs. Die Wandlung in ein fokussiertes Pharmaunternehmen zahlt sich zunehmend aus, wie das Umsatzplus von 9 Prozent auf 12,5 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal zeigt. Zu konstanten Wechselkursen lag der Zuwachs bei 11 Prozent, wie Novartis am Donnerstag mitteilte. Der Aktienkurs konnte davon zum Handelsstart nicht profitieren, auch wenn Analysten für das Zahlenwerk überwiegend lobende Worte fanden. Novartis verloren zuletzt etwas mehr als zwei Prozent.

Die UBS spricht in einem ersten Kurzkommentar von einem "starken" zweiten Quartal. Das Umsatzwachstum habe die Konsensprognosen klar übertroffen. Besser als erwartet schnitten insbesondere Cosentyx und Leqvio ab, etwas hinter den Schätzungen blieb dagegen Pluvitco zurück. Auch JPMorgan zeigt sich erfreut vom Novartis-Ergebnisausweis und spricht ebenfalls von einem "starken" Resultat. Positive Erwähnung findet nicht zuletzt die erneut angehobene Prognose für das operative Kernergebnis. Dies dürfte zu einer höheren Konsensprognose führen, so die Einschätzungen.

Das Umsatzplus sei der anhaltend starken Nachfrage nach Medikamenten wie Entresto (Herz), Kesimpta (Multiple Sklerose), Cosentyx (Schuppenflechte), Kisqali (Krebs), Leqvio (Cholesterin) und Pluvicto (Radioligandtherapie) zu verdanken gewesen, teilte Norvartis weiter mit. Auf Gewinnseite verdiente Novartis operativ im zweiten Quartal 4,0 Milliarden US-Dollar (+43 Prozent). Unter dem Strich resultierte ein Konzerngewinn von 3,2 Milliarden US-Dollar nach 2,3 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Den Zuwachs führt Novartis vor allem auf den höheren Nettoumsatz und geringere Wertminderungen zurück.

Für Analysten ist allerdings der um verschiedene Einflüsse bereinigte Kern-Betriebsgewinn wichtiger. Mit knapp 5 Milliarden fiel dieser besser als erwartet aus. Die operative Kerngewinnmarge stieg um 2,5 Prozentpunkte auf 39,6 Prozent des Nettoumsatzes. Mittelfristig strebt der Konzern einen Wert jenseits der 40-Prozent-Marke an.

Dank des erneut starken Quartals hat die Novartis-Führung die Gewinnprognose nochmals angehoben. Bereits nach dem ersten Quartal hatte sie die Messlatte hochgesetzt. Während der Umsatz weiterhin zu konstanten Wechselkursen im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich wachsen soll, erwartet Novartis neu beim operativen Kerngewinn eine Zunahme im mittleren bis hohen Zehnerbereich (bisher: Zunahme im niedrigen zweistelligen Prozentbereich bis mittleren Zehnerbereich).

Auch was die mittelfristigen Ziele betrifft, zeigt sich Unternehmenschef Vas Narasimhan zuversichtlich: "Wir sind nach wie vor auf Kurs, um unsere Prognosen für das mittelfristige Umsatzwachstum und die Gewinnmarge zu erreichen." Novartis strebt von 2023 bis 2028 ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 5 Prozent an. Die Gewinnmarge soll bis 2027 mehr als 40 Prozent betragen./hr/gab/AWP/stk