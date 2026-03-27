27.03.2026 16:46:38

ROUNDUP: Oberleitung in Hamburg repariert - Strecke wieder frei

HAMBURG (dpa-AFX) - Nachdem der Bahnverkehr rund um Hamburg seit einem Oberleitungsschaden am vergangenen Mittwoch gestört war, ist das Problem nun behoben. Durch die Reparaturarbeiten kam es zwischenzeitlich zu Ausfällen und Verspätungen im Nah- und Fernverkehr.

Wie eine Sprecherin der Bahn mitteilte, konnten die Reparaturarbeiten erfolgreich abgeschlossen werden, die betroffene Strecke zwischen Hamburg- Hauptbahnhof und Hamburg-Altona könne seit 15.40 Uhr wieder zweigleisig befahren werden. Die Untersuchungen zur genauen Schadensursache liefen noch, sagte die Sprecherin. Ein ICE war in eine bereits beschädigte Oberleitung gefahren.

Strecke wurde erst kürzlich wieder freigegeben

Seit Mittwochabend war nur ein eingleisiger Verkehr auf dem Abschnitt möglich gewesen. Nach Angaben der Bahn kam es deswegen im Fernverkehr zu Zugausfällen auf den Verbindungen zwischen Hamburg und Nordrhein-Westfalen sowie Berlin und Frankfurt.

Erst am 20. März war die Strecke zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Altona nach Bauarbeiten wieder für den Regional- und Fernverkehr freigegeben worden. Nur fünf Tage später kam es dann zu dem Oberleitungsschaden./laf/DP/jha

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