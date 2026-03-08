08.03.2026 19:37:39

ROUNDUP: Özdemir will mit CDU 'Partnerschaft auf Augenhöhe'

STUTTGART (dpa-AFX) - Nach den ersten Hochrechnungen zur Landtagswahl in Baden-Württemberg hat Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir die CDU zu einer "Partnerschaft auf Augenhöhe" aufgerufen. Auf den Erfolgen der gemeinsamen Regierungsjahre in Baden-Württemberg solle man aufbauen, sagte er. "Der Maßstab sollten die letzten zehn Jahre sein und die Erfolge, die wir eingefahren haben."

Beide Seiten müssten sich in der Koalitionsvereinbarung wiedererkennen, sagte er in der ARD. "Das ist dann nicht rein Grün, rein Schwarz, sondern es ist Baden-Württemberg."

Özdemir war zuvor mit frenetischem Jubel und Applaus von seinen Parteianhängern empfangen worden. "Was für ein Wahlkampf, was für eine fulminante Aufholjagd", sagte er. Der 60-Jährige rief seine Partei aber auch zur Geduld auf: "Das, was wir schon wissen, darüber kann man sich wirklich freuen", sagte der Grünen-Politiker weiter.

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg lieferten sich Grüne und CDU am Abend ein enges Rennen um Platz eins. Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF lagen die Grünen mit Spitzenkandidat Özdemir knapp vor der CDU mit Landeschef Manuel Hagel./mov/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:45 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktie kaufte die Schweizerische Nationalbank
07:33 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen