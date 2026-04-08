Redcare Pharmacy Aktie

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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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08.04.2026 10:11:38

ROUNDUP: Online-Apotheke Redcare legt zum Jahresauftakt zu - Kurssprung

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) ist mit Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. So stieg der Umsatz im ersten Quartal um 18,3 Prozent auf 848 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Sevenum mitteilte. Analysten hatten etwas weniger erwartet. Redcare, welches im Web unter der Marke Shop Apotheke auftritt, profitierte von weiter steigenden Verkäufen von rezeptpflichtigen Arzneimitteln in Deutschland und der Schweiz. In Deutschland zogen zudem den Angaben zufolge die Erlöse mit verschreibungsfreien Produkten wieder stärker an.

Die Aktie zeigte sich zu Handelsbeginn in einem starken Gesamtmarkt deutlich erholt. Das Papier legte um fast 13 Prozent zu und gehörte damit zu den stärksten Gewinnern im Mittelwerte-Index MDax. In den letzten Wochen und Monaten stand die Aktie stark unter Druck, zuletzt sorgten Anfang März ein eher mauer Ausblick für das laufende Geschäftsjahr für schlechte Stimmung. Im laufenden Jahr hat der Kurs mehr als ein Drittel eingebüßt, auf Jahressicht liegt das Minus bei rund 66 Prozent. Im Sog von Redcare stiegen auch die Papiere des Konkurrenten DocMorris um knapp 10 Prozent.

Experte Martin Comtesse vom Analyshaus Jefferies sprach von einem insgesamt "konstruktiven Start" ins Jahr für Redcare, vor allem angesichts der Stimmung seit dem Ausblick im März. Die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten setzten den positiven Trend vom zweiten Halbjahr 2025 fort.

Deren Erlöse stiegen im ersten Quartal um 35 Prozent auf 315 Millionen Euro, wie Redcare berichtete. In Deutschland stiegen die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Arzneien dabei um 55 Prozent. Der Konzern habe seinen Marktanteil bei E-Rezepten in Deutschland weiter ausgebaut, kommentierte Konzernchef Olaf Heinrich.

Die frei verkäuflichen Produkte legten konzernweit um 10,2 Prozent auf 533 Millionen Euro zu. Die Zahl der aktiven Kunden erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent auf 14,2 Millionen.

Den vollständigen Zwischenbericht will Redcare am 6. Mai vorlegen./nas/err/jha/

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