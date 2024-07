ROUNDUP: Online-Apotheke Redcare profitiert von E-Rezept - Aktie zieht an

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) ist im zweiten Quartal auch dank der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland auf deutlichem Wachstumskurs geblieben. Der Konzernumsatz zog gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ein Drittel auf 560 Millionen Euro an, wie das MDAX-Unternehmen am Donnerstag im niederländischen Sevenum auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das war in etwa so viel, wie von Bloomberg befragte Analysten erwartet hatten. An der Börse ging es für den Aktienkurs deutlich nach oben.

Trotz hoher Werbeausgaben rund um das elektronische Rezept dürfte die um Sondereffekte bereinigte operative Marge (Ebitda) im Quartal im Plankorridor für das Jahr von zwei bis vier Prozent gelegen haben, stellte Finanzchef Jasper Eenhorst in Aussicht.

Die Aktie zog zum Handelsstart mit einem Plus von mehr als 8 Prozent deutlich an und setzte sich an die Spitze des Mittelwertesegments MDax. Bereits am Vortag hatte der Kurs in einem festen Markt deutlich in der Gewinnzone geschlossen. Im bisherigen Jahresverlauf steht dennoch auch mit den guten Vorzeichen vom Donnerstag noch ein leichtes Minus zu Buche. Jefferies-Analyst Martin Comtesse sprach von ermutigenden ersten Zeichen hinsichtlich des Potenzials auf dem deutschen Markt für elektronische Rezepte.

Das Umsatzplus mit elektronisch bestellten rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland (E-Rx) beschleunigte sich im zweiten Quartal auf 37 Prozent. Im ersten Quartal waren es hier nur 7 Prozent Wachstum gewesen. Im Mai hatte Redcare für sein bekanntestes Online-Portal Shop Apotheke die Möglichkeit eingeführt, elektronische Rezepte über die entsprechende Handy-App digital einzulösen und dafür auch Werbespots geschaltet.

Die Entwicklung der operativen Marge dürfte gut bei den Anlegern ankommen, schrieb UBS-Analyst Olivier Calvet. Die aktuellen Zahlen zum zweiten Quartal seien auch grundsätzlich positiv. Das Geschäft mit dem E-Rezept in Deutschland müsse aber im zweiten Halbjahr noch einen Zahn zulegen.

Rezeptfreie Produkte machen bei Redcare noch immer den Löwenanteil des Geschäfts aus: Hier kletterten die Erlöse um ein gutes Fünftel auf 390 Millionen Euro. Zum Anstieg des Gesamtumsatzes trug auch die Übernahme von Mediservice Mitte vergangenen Jahres bei. Der aktive Kundenstamm des Anbieters wuchs gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Millionen auf 11,6 Millionen. Den detaillierten Finanzbericht zum Dreimonatszeitraum bis Ende Juni legt Redcare am 30. Juli vor./men/nas/mis