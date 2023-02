ROUNDUP: OSZE-Parlamentarier fordern Konsequenzen für russische Verbrechen

WIEN (dpa-AFX) - Parlamentarier aus OSZE-Staaten wollen sich für die Selbstverteidigung der Ukraine und für die Verfolgung russischer Verbrechen einsetzen. Die führenden Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sprachen am Freitag in einer Erklärung von "Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord am ukrainischen Volk".

Das Ende der Wintertagung der OSZE-Parlamentarier fiel mit dem ersten Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine zusammen. Mehr als 200 Delegierte aus OSZE-Staaten nahmen an der zweitägigen Sitzung dieses Friedens- und Demokratieforums teil. Da auch Russen darunter waren, blieben ukrainische Abgeordnete dem Treffen aus Protest fern. Die Litauische Delegation schloss sich dem Boykott an.

Die Verantwortlichen für Verbrechen im Ukraine-Krieg sollten vor bestehenden internationalen Gerichten zur Verantwortung gezogen werden, forderten die vorsitzenden Mitglieder der Versammlung, darunter der Bundestagsabgeordnete Michael Georg Link (FDP). Auch die Einrichtung eines internationalen Sondertribunals solle in Erwägung gezogen werden.

Außerdem sprachen sie sich für die Unterstützung der Ukraine in den Bereichen Sicherheit, Nothilfe und Wirtschaft aus. Während der Sitzung fanden mehrere Delegierte deutlichere Worte. "Wenn wir Frieden, Frieden und nochmals Frieden wollen, braucht die Ukraine Waffen, Waffen und nochmals Waffen", sagte der britische Abgeordnete Mark Pritchard.

Russische Parlamentarier kritisierten die breite Unterstützung für die Ukraine. "Der Keim der Ukrainisierung hat die OSZE infiziert", sagte der Abgeordnete Wladimir Dschabarow. Der Vizechef des russischen Parlaments, Pjotr Tolstoi, wies Fragen nach mangelnden militärischen und diplomatischen Erfolgen Russlands zurück. "Wenn wir an der polnischen Grenze stehen, können wir darüber reden, wer auf dem Vormarsch ist, und wer wen isoliert", sagte er./al/DP/he