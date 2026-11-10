ROUNDUP: Patrizia legt bei Ergebnis deutlich zu - optimistischer für Marge 2026

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia (PATRIZIA SE) hat in den ersten neun Monaten des Jahres vor allem dank geringerer Kosten deutlich mehr verdient. Auf die Gewinnentwicklung 2026 blickt der Immobilien-Vermögensverwalter optimistischer. "Investoren kehren zu Real Assets zurück, sind dabei jedoch deutlich selektiver und erwarten einen klaren Renditeaufschlag gegenüber festverzinslichen Anlagen", erklärte Patrizia-Chef Asoka Wöhrmann laut Mitteilung am Montagabend.

Die Aktie legte am Dienstag kurz nach Börseneröffnung zunächst einmal zu, drehte aber rasch ins Minus. Zuletzt verlor das Papier rund 2,1 Prozent auf 6,56 Euro und gehörte damit zu den größeren Verlierern im SDAX, dem Index für kleinere Unternehmenswerte. Seit dem Jahreswechsel hat der Anteilschein fast ein Fünftel an Wert verloren.

Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte nun im Gesamtjahr 23,2 bis 28,2 Prozent erreichen und der operative Gewinn damit 65 bis 75 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Augsburg mitteilte. Bisher standen eine Marge von 22 bis 26,5 Prozent sowie ein operatives Ergebnis von 60 bis 75 Millionen Euro im Plan.

In den ersten neun Monaten kletterte das operative Ergebnis (Ebitda) getrieben durch anhaltende Kostendisziplin, eine verbesserte operative Effizienz sowie höhere Transaktions- und leistungsabhängige Gebühren um mehr als ein Drittel auf 61,3 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um gut 8 Prozentpunkte auf 30,1 Prozent.

Philipp Kaiser vom Analysehaus MPCM sieht seine eigenen Erwartungen für das operative Ergebnis aufgrund höherer Transaktionsgebühren übertroffen. Zwar würden Kostensenkungen weiterhin das Ergebnis stützen. Doch der Spielraum werde immer geringer. Zudem sollten höhere Zinsen das Ergebnis in den kommenden Quartalen belasten. Ohne eine Belebung der Gebühreneinnahmen werde das Ergebniswachstum erneut schwierig werden.

Die Gebühreneinnahmen gingen bis Ende September leicht auf knapp 191 Millionen Euro zurück. Der Periodenüberschuss konnte sich hingegen mit 20,5 Millionen Euro nahezu verdreifachen. Dies spiegle die starke Verbesserung der Profitabilität wider, hieß es.

Derweil wurde der Immobilien-Vermögensverwalter für das verwaltete Vermögen etwas vorsichtiger und rechnet nun für diesen Geschäftsbereich mit 53 bis 57 Milliarden Euro, statt zuletzt mit 55 bis 60 Milliarden. Das verwaltete Vermögen betrug Ende September 55 Milliarden. Das waren 1,2 Milliarden Euro weniger als Ende 2025. Die Augsburger begründeten dies vor allem mit Veräußerungen./mne/jha/niw/jha/