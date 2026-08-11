PATRIZIA Aktie

PATRIZIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.08.2026 10:21:38

ROUNDUP: Patrizia steigert Gewinn kräftig - Aktie legt zu

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia (PATRIZIA SE) hat im ersten Halbjahr den Gewinn kräftig gesteigert. "Das erste Halbjahr 2026 war von einer schrittweisen Erholung des Fundraisings geprägt, wobei die Kundenaktivität im zweiten Quartal nach einem verhaltenen Jahresauftakt an Fahrt gewann", sagte Konzernchef Asoka Wöhrmann bei Vorlage von Zahlen laut einer Mitteilung von Montagabend. Die Jahresprognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das verwaltete Vermögen bestätigte der Manager. An der Börse kam die Zahlenvorlage gut an. Die Aktie legte am Dienstag kräftig zu.

Zuletzt gewann das Papier 3,25 Prozent auf 7,63 Euro und gehörte damit zu den größten Gewinnern im SDax, den Index für kleinere Unternehmenswerte. Philipp Kaiser vom Analysehaus Warburg Research sieht seine eigenen Erwartungen durch das operative Ergebnis des Immobilien-Vermögensverwalters deutlich übertroffen. Zudem habe das Unternehmen zum ersten Mal konkrete Aussagen zur Nachfrage gemacht. Die Jahresziele erschienen konservativ, schrieb der Experte.

Im ersten Halbjahr legte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auch dank geringerer Personalkosten auf 42,7 Millionen Euro zu, wie das SDAX am Vorabend nach Börsenschluss mitteilte. Das waren fast 47 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit decke das Unternehmen bereits 71 Prozent des Mittelwerts des Gewinnziels, schrieb Warburg-Analyst Kaiser. Die Augsburger peilen für das operative Ergebnis im Gesamtjahr 60 bis 75 Millionen Euro an, 2025 hatte der Konzern hier 63 Millionen Euro ausgewiesen.

Unter dem Strich zog der Überschuss in den ersten sechs Monaten dieses Jahres von zuvor 4,7 auf 14,7 Millionen Euro an. Das verwaltete Vermögen lag mit 55,9 Milliarden Euro leicht unter dem Wert von Ende 2025. Im Gesamtjahr soll das verwaltete Vermögen zwischen 55 und 60 Milliarden Euro betragen. Dabei werden mögliche Währungseffekte nicht berücksichtigt./mne/jha/tav/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PATRIZIA SE

mehr Nachrichten

Analysen zu PATRIZIA SE

mehr Analysen
10:55 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:30 PATRIZIA Buy Warburg Research
27.07.26 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 PATRIZIA Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PATRIZIA SE 7,55 1,21% PATRIZIA SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen