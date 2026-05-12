SDAX

18 325,62
-230,45
-1,24 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
12.05.2026 13:44:39

ROUNDUP: Patrizia steigert Gewinn kräftig - Aktienkurs legt zu

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia (PATRIZIA SE) hat im ersten Quartal deutlich mehr Gewinn erzielt. "Unsere Ergebnisse spiegeln die anhaltende Verbesserung der Ertragsqualität und der operativen Effizienz wider", sagte Finanzchef Martin Praum am Montag nach Börsenschluss laut einer Mitteilung bei der Quartalsvorlage. Die in den letzten Jahren umgesetzten Maßnahmen würden sich nun in einer deutlich höheren Profitabilität, einer schlankeren Kostenbasis und einer verbesserten finanziellen Flexibilität niederschlagen. An der Börse kam die Zahlenvorlage gut an. Die Aktie legte am Dienstag kräftig zu.

Zuletzt zog das im Kleinwerteindex SDax notierte Papier um 5,7 Prozent auf 7,73 Euro an. Seit dem Jahreswechsel steht aber noch ein Kursminus von rund fünf Prozent zu Buche.

Für Warburg-Analyst Philipp Kaiser hat der Anbieter von Immobilien- und Infrastrukturinvestments einen starken Jahresauftakt hingelegt und seine Schätzung für das operative Quartalsergebnis um elf Prozent übertroffen. Zudem habe sich der Nettogewinn im Jahresvergleich mehr als verdoppelt. Der starke Jahresstart sei allerdings erneut hauptsächlich durch eine strikte Kostendisziplin getragen worden und weniger durch eine Belebung der Kundenaktivität.

Im ersten Quartal legte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auch dank höherer Gebühreneinnahmen um 41,3 Prozent auf 23,7 Millionen Euro zu, wie die Augsburger mitteilten. Unter dem Strich zog der Überschuss von zuvor 5,1 auf 12,2 Millionen Euro an. Das verwaltete Vermögen blieb mit 55,8 Milliarden Euro leicht unter dem Wert aus dem Vorjahr.

Die geopolitischen Spannungen haben sich laut dem Konzern nicht auf die Finanzergebnisse ausgewirkt, da das Geschäftsmodell dank eines hohen Anteils an wiederkehrenden Gebühren und soliden Investments deutlich widerstandsfähiger geworden sei. Die Jahresprognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das verwaltete Vermögen bestätigte Konzernchef Asoka Wöhrmann./mne/jha/tav/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 331,58 -1,21%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen