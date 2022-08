ROUNDUP: Pelosi besorgt über wachsende Spannungen mit Nordkorea

SEOUL (dpa-AFX) - Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat sich auf ihrer Asien-Reise beunruhigt über die zunehmenden Spannungen zwischen Nord- und Südkorea geäußert. Die Bedrohungen durch Nordkorea seien besorgniserregend, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung mit dem südkoreanischen Parlamentspräsidenten Kim Jin Pyo, die am Donnerstag in Seoul veröffentlicht wurde. Pelosi war am Abend zuvor nach ihrem umstrittenen Besuch in Taiwan in Südkorea eingetroffen. Das nordkoreanische Atomprogramm sorgt international seit Jahren für Schlagzeilen.

Die Bemühungen um Nordkoreas Denuklearisierung sowie Frieden stünden auf der Grundlage einer "starken und erweiterten Abschreckung", hieß es weiter in der Erklärung. Unter "erweiterter Abschreckung" verstehen die USA die ganze Bandbreite ihrer militärischen Fähigkeiten, einschließlich Atomwaffen. Nordkorea hat dieses Jahr auch mehrfach wieder atomwaffenfähige Raketen getestet - ein Verstoß gegen UN-Resolutionen.

Der Streit mit Nordkorea gehört wie der Streit um Taiwan zu den gefährlichsten Konflikten weltweit. Pelosis Besuch in Taiwan hat die Spannungen mit China verschärft, das die Inselrepublik als Teil seines Territoriums sieht. Pelosi besuchte am Donnerstag auch die schwer befestigte Grenze zwischen Süd- und Nordkorea, wie sie selber mitteilte. Auch ein Treffen mit US-Truppen auf der Luftwaffenbasis Osan stand demnach auf ihrem Programm. "Es war ein Privileg, mit amerikanischen Helden in Uniform vor Ort in Korea zu sprechen", teilte Pelosi anschließend mit./dg/DP/ngu